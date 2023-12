O que Suárez deixa e o que Suárez leva ao encerrar passagem pelo Grêmio

Nada será como antes, nada nunca será como foi. Luiz Alberto Suárez, nascido na pequena cidade de Salto, no Noroeste uruguaio, mexeu com o Rio Grande do Sul e mexeu com o Brasil no ano de 2023. A passagem do craque celeste por aqui ultrapassa os limites dos campos de futebol. Suárez foi um fenômeno midiático, social e cultural. Por um ano inteiro, um popstar mundial conviveu com os gaúchos e isso já está na história.

Os números esportivos são significativos. Foram 53 jogos, com 27 gols marcados e 17 assistências. Além disso, os milhares de novos sócios e de camisetas vendidas e a incalculável exposição mundial da marca do Grêmio mostram que a contratação do centroavante pela direção gremista foi uma tacada de mestre.

O Grêmio foi notícia mundial. Isso nunca havia ocorrido com o clube. Nem Ronaldinho Gaúcho, cria gremista, levou a marca tricolor para tantos cantos do planeta. Um exemplo foi a postagem realizada nesta terça-feira (5) pela conta oficial da Uefa Champions League no X (antigo Twitter) que mostra para os mais de 50 milhões de seguidores da conta em todo o mundo uma foto de Suárez com a camisa gremista, com o escudo tricolor em primeiro plano. Quanto custaria uma publicidade dessas? Cabe agora ao clube aproveitar a exposição e apostar de vez na internacionalização de sua marca. Não se pode deixar o cavalo passar encilhado.

No âmbito sociocultural, a chegada de Suárez representou uma injeção de autoestima aos gaúchos – em especial, obviamente, nos gremistas. A contratação do craque uruguaio mostrou que o Rio Grande do Sul pode mais, pode arriscar, pode ousar, pode competir de igual para igual. Isso vale para o futebol e vale também para outros setores, para a economia, para a cultura. É possível trazer grandes investimentos, grandes shows, grandes empresas. Sonhar alto não custa nada.

Suárez trouxe tudo isso e levou o Grêmio à briga pelo título do Brasileirão e à Libertadores da América de 2024 um anos após disputar a Série B nacional. O legado esportivo, portanto, permanecerá no ano que vem e cabe à direção (fazendo boas contratações), ao treinador e ao grupo de jogadores, colher os frutos da semente plantada nessa temporada.

Assim como trouxe e deixa muitas coisas, o uruguaio também leva com ele para onde quer que for uma pesada bagagem. O sentimento da torcida tricolor é um misto de alegria e orgulho pelo que viveu com o luto pela perda irreparável. O Grêmio não vai conseguir repor a saída do Pistoleiro à altura. Nenhum clube brasileiro ou do continente conseguiria. O time perde o seu craque, a diferença técnica, o líder incansável, e a torcida perde o grande ídolo, a referência, aquele que fez reacender a chama da paixão pelo seu time de coração.

Talvez o Grêmio perca associados que ingressaram no quadro social somente para ver e viver Suárez, quase certamente o clube não venderá tantas camisetas quanto as que comercializou neste ano. Suárez chegou, fez de 2023 um ano mágico para os gremistas, para o futebol gaúcho e brasileiro, e se foi. Fica a saudade, fica o sentimento de perda, mas ficam também as memórias e a alegria de ter visto um dos maiores de todos os tempos desfilar pelos gramados do País usando a camiseta tricolor.

