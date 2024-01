Com discursos otimistas, Inter abre oficialmente a temporada 2024

O ano oficialmente começou para o Inter. Nesta segunda-feira, na sala de imprensa do Beira-Rio, o presidente Alessandro Barcellos, junto ao vice de futebol Felipe Becker e ao diretor esportivo Magrão, conduziu a cerimônia de abertura da pré-temporada colorada.

Segundo Barcellos, será no Campeonato Gaúcho que o clube reencontrará o caminho das taças. Para ele, a sinergia entre time e torcida será fundamental para que o clube saia da incômoda seca de títulos.

“É no Gauchão que vamos voltar a ser campeões. Iremos ter a continuidade do grupo de jogadores e de uma comissão técnica que, a partir de agora, com certeza vão trazer resultados. A conexão com a torcida também está muito forte e isso é muito importante. É disso que o Inter vive, dessa paixão. Nós não aceitaremos menos de 30 mil pessoas no Beira-Rio,” destaca o presidente.

Seguindo essa mesma linha de otimismo, o agora diretor executivo Magrão destaca a manutenção dos principais atletas do elenco, mas garante que o clube está de olho no mercado.

“Era importante a continuidade não só da direção, mas dos jogadores. Eles provaram ano passado, entre altos e baixos, que possuem capacidade para levar o nosso clube entre os quatro melhores da América, o que não é fácil. Agora, estamos procurando qualificar ainda mais esse elenco pois teremos competições importantes e só com a adição de qualidade que teremos condições de brigar por títulos”, destaca.

Antes da coletiva, o grupo de jogadores retornou das férias com atividades físicas no CT Parque Gigante durante o turno da manhã. A reapresentação colorada contou com a presença dos recém contratados Ivan, Robert Renan e Hyoran. O último foi anunciado algumas horas antes, vindo do Atlético-MG.

A principal ausência foi o técnico Eduardo Coudet que, segundo Alessandro Barcellos, está resolvendo questões particulares e virá para Porto Alegre apenas no próximo sábado (13). Além do treinador, Mauricio e Matheus Dias também não estiveram presentes pois já se apresentaram à seleção brasileira sub-23 visando a disputa do Pré-Olímpico. O centroavante argentino Lucas Alario, principal reforço da janela até agora, tem chegada prevista a Porto Alegre para a próxima quarta-feira (10).



Ainda no mercado, o Inter está em vias de anunciar as contratações de Borré e Fernando, ambos vindo da Europa.

Elenco colorado para o início da temporada:

Goleiros: Rochet, Ivan, Keiller e Anthoni

Laterais: Bustos, Hugo Mallo, Renê e Thauan Lara

Zagueiros: Gabriel Mercado, Vitão, Robert Renan, Nico Hernández e Igor Gomes

Volantes: Aránguiz, Bruno Henrique, Gabriel, Campanharo, Rômulo e Matheus Dias

Meias: Alan Patrick, Mauricio, De Pena, Hyoran e Lucas Ramos

Atacantes: Enner Valencia, Lucas Alario, Wanderson, Pedro Henrique, Gabriel Barros, Lucca e Luiz Adriano