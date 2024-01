Inter enfrenta Fortaleza e Grêmio encara Mirassol na segunda fase da Copinha

Classificada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Dupla Grenal já tem adversários definidos. O Internacional joga contra o Fortaleza e o Grêmio tem como adversário o Mirassol. O Colorado terminou a fase de grupos da Copinha na segunda colocação do Grupo 12, com duas vitórias e uma derrota, enquanto o Tricolor, com 100% de aproveitamento nas três partidas, ficou na primeira posição do Grupo 4.

A campanha do Colorado foi marcada por duas vitórias e uma derrota. A estreia foi com goleada de 6 a 0 em cima do Santa Cruz de Riachuelo, no Estádio Zezinho Magalhães, conhecido por Jauzão, em Jaú. Os gols foram de Ricardo Mathias, Gabriel Carvalho, Valentin, Pedro Henrique, Vinicius Souza e Enzo.

No segundo confronto, o time gaúcho bateu o Velo Clube por 2 a 1 também no Jauzão. Os dois gols Colorados foram marcados de cabeça pelo centroavante Ricardo Mathias, um em cada tempo. Quem descontou para o time de Rio Claro foi Vitinho.

No jogo desta terça-feira (9), o Celeiro de Ases foi superado pelo XV de Jaú pelo placar de 2 a 1 no Estádio Zezinho Magalhães. Os dois gols do time da casa foram de Guilherme Said e Adati, já Henrique anotou um para o Inter.

Com os resultados, o Colorado avançou para os mata-matas na vice-liderança da chave, com seis pontos. O primeiro adversário será o Fortaleza, primeiro colocado do grupo Grupo 11, com 100% de aproveitamento nos três jogos. A partida ainda não tem horário e sede definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF), que organiza o campeonato.

Grêmio emplacou três goleadas na sequência na fase de grupos, contra Serra Branca-PB, Figueirense e Inter de Bebedouro. A estreia contra o Serra Branca-PB terminou com o placar de 6 a 0 para o Grêmio. O atacante Jardiel foi o destaque da partida com dois gols, os outros gols foram de Cheron, Alysson e Gustavo, e o capitão do time paraibano Bruno, marcou um contra.

segunda partida, a vitória foi de 6 a 0 contra o Figueirense Na, ano Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro. Jardiel fez três gols, e Wesley Costa, João Araújo e Freddy ampliaram o placar para o time da capital gaúcha.

No último jogo, o Grêmio goleou o Inter de Bebedouro por 6 a 2, com direito a hat-trick de Freddy. Os demais gols do Tricolor foram de Lian, João Guilherme e Jardiel. João Cabelo e Negueba descontaram para o time da casa.

Com 9 pontos e a primeira colocação do Grupo 4 garantida, o Grêmio enfrenta o Mirassol, segundo colocado do Grupo 3, no primeiro jogo da segunda fase, também com horário e local não definidos.