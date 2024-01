Na estreia da Copinha, Grêmio goleia Serra Branca-PB

Em sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Tricolor goleou o Serra Branca-PB por 6 a 0, em partida disputada no Estádio Municipal Sócrates Stamato, em Bebedouro, interior paulista. O Grêmio está no Grupo 4, que ainda conta com Figueirense e Inter de Bebedouro.

A equipe gaúcha abriu o placar marcando dois gols num intervalo de um minuto, com o atacante Jardiel, que soube aproveitar falhas da defesa paraibana. Os lances aconteceram aos 5min20s e aos 6min19s do primeiro tempo.

Ainda na primeira etapa, Cheron (de pênalti), aos 44 minutos, e Alysson, aos 48, aumentaram o marcador para os gremistas. No segundo tempo, Freddy Noguera e Bruno (contra) fecharam o placar, aos 18 e aos 23 minutos, respectivamente.

O Grêmio chega a 3 pontos e, por enquanto, lidera o Grupo 4 de maneira isolada. As outras equipes do grupo, Inter de Bebedouro e Figueirense, estão duelando neste exato momento, em partida que começou às 15h15min.

O próximo compromisso do Tricolor será diante do Figueirense, no próximo sábado, às 15h15min. Além da pontuação na tabela, a sonora goleada na estreia também confirma o favoritismo e credencia o Grêmio como um dos principais postulantes ao título da principal competição de base do país.