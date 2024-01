De saída na Arábia, Grohe entra na mira do Grêmio

Ídolo tricolor, o goleiro Marcelo Grohe está sem espaço no Al-Ittihad desde a chegada do argentino Marcelo Gallardo no comando técnico da equipe saudita. Reserva nos últimos jogos, o atleta está em processo de saída iminente e, caso ela seja confirmada, tem boas possibilidades de voltar ao clube gaúcho, que observa de perto sua situação.

Isso ocorre pois a posição de goleiro é uma das que mais tem movimentado a janela de transferências gremista. Insatisfeita com Gabriel Grando e ainda sem total confiança em Caíque, a diretoria do Grêmio busca um jogador experiente para defender sua meta no retorno do clube a Libertadores. E, a chegada de Grohe, acabaria com qualquer temor.

Antes de sair do Tricolor, em 2018, Grohe ficou cerca de 18 anos no clube, desde as categorias de base até a conquista dos títulos da Copa do Brasil, da Libertadores da América e da Recopa Sul-Americana, todas sendo peça fundamental do time. Pelo Grêmio, ele ainda foi eleito o melhor goleiro da América Latina em 2017, em eleição realizado pelo jornal El País.

No Oriente Médio, Grohe não teve problemas de adaptação e, sem muitas dificuldades, logo conquistou o coração de mais uma torcida. Atuando como titular do Al-Ittihad, ele conquistou a Supercopa da Arábia Saudita e o Campeonato Saudita, quebrando um jejum de 14 anos que a equipe não vencia a competição nacional.

Além dos títulos coletivos, o gaúcho recebeu o prêmio de melhor jogador da Liga em 2021 e ficou na Seleção do Campeonato Saudita 2022-2023. Mesmo idolatrado pelos torcedores, Grohe começou a ser escanteado desde a chegada de Gallardo, no final de 2023, já que o argentino pensa em se livrar do goleiro para abrir uma nova vaga para contratação de outro estrangeiro.

O contrato entre Grohe e Al-Ittihad tem duração até junho deste ano, mas, devido a boa relação entre ambas as partes, existe uma tendência de que esse rompimento seja feito de forma amigável ainda no inicio do ano. Caso isso se confirme, o Tricolor deve ir com força máxima para repatriar o ídolo.

Outros nomes cotados para defender a meta tricolor no próximo ano são os de Andrada, do Monterrey-MEX e Marchesín, do Celta de Vigo. Porém, essa novela parece estar longe de ter um fim e deve se arrastar ao longo da pré-temporada gremista.