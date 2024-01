Filho de Fernandão disputa última Copinha; terá espaço no profissional?

O Internacional estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior sobre a equipe do Santa Cruz-SE, em partida disputada na cidade de Jaú (SP), nesta quarta-feira (3). O placar foi elástico, 6 a 0. Todos os gols foram marcados por atletas diferentes: Ricardo Mathias, Gabriel Carvalho, Valentin, Pedro Henrique, Vinicius Souza e Enzo balançaram as redes.

O último jogador, apesar de possuir nome comum e não ser conhecido pelo sobrenome, dispensa qualquer tipo de apresentação. Carrega consigo a história vitoriosa do clube: trata-se de Enzo Bizzotto Costa, filho do ídolo colorado Fernandão.

O jovem está nas categorias de base do clube desde o sub-12 e está disputando sua terceira Copinha. Assim como o pai, vinha atuando como centroavante, porém recentemente foi recuado para o meio de campo. Com a camisa 8 nas costas e a faixa de capitão no braço, Enzo comandou a equipe para uma estreia convincente na competição.

Em entrevista pós-jogo, o atleta afirmou que transforma a pressão em motivação e oportunidades e não vê problema em ser comparado com o pai, pelo contrário, se sente feliz em poder representá-lo.