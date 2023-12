Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 25 de novembro a 1º de dezembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 25 de novembro a 1º de dezembro de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Tradicional à la minuta da Cidade Baixa terá novo endereço; saiba onde ficaHá mais de 10 anos na avenida Venâncio Aires, o clássico restaurante está de malas prontas para a mudança, que acontece em dezembro. Matéria: Jamil Aiquel (GeraçãoE). Foto: Jamil Aiquel/Especial/JC.2. Guaíba poderá se tornar a "cidade dos aviões" no RSEmpresa Aeromot planeja construir aviões particulares no terreno onde estava prevista fábrica da Ford em Guaíba. Matéria: Eduardo Torres. Foto: Aeromot/Divulgação/JC.3. A explosão demográfica em Capão da CanoaO colunista Fernando Albrecht fala sobre o crescimento populacional do município do litoral gaúcho. Matéria: Fernando Albrecht (Começo de Conversa). Foto: Prefeitura de Capão da Canoa/Divulgação/JC.4. Comercial Zaffari faz primeira estreia 2 em 1 do atacarejo Stock CenterLoja da maior bandeira de atacarejo do RS conclui obras para abrir na Zona Leste da Capital. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Fernanda Feltes/JC.5. Guaíba pode sediar novo porto no Rio Grande do SulTerminal poderá servir para cargas de celulose e papel e também está previsto um estaleiro. Matéria: Eduardo Torres. Foto: CMPC/Divulgação/JC.