Guaíba poderá se tornar a "cidade dos aviões" no RS

ampliação da produção de celulose da CMPC

Com investimentos que chegarão a R$ 3 bilhões em 10 anos, Guaíba terá uma AeroCity no terreno onde, na década de 1990, havia a preparação para receber uma fábrica da Ford. A estimativa da prefeitura de Guaíba é de que, nos próximos 10 anos, a arrecadação ganhe um incremento de pelo menos 30%. Se Guaíba mudou de patamar após a, a mudança da cidade tende a ser ainda muito maior se for concretizada no município a instalação de uma fábrica de aviões.Com investimentos que chegarão a R$ 3 bilhões em 10 anos, Guaíba terá uma AeroCity no terreno onde, na década de 1990, havia a preparação para receber uma fábrica da Ford. A estimativa da prefeitura de Guaíba é de que, nos próximos 10 anos, a arrecadação ganhe um incremento de pelo menos 30%.

“Iniciamos as tratativas com a empresa quando eu ainda presidia a CDL de Guaíba. Foi uma grande oportunidade, e que colocará a nossa cidade no protagonismo de um movimento muito importante no país. Vai ser o maior complexo aeronáutico do País, sendo o primeiro privado”, projeta o prefeito Marcelo Maranata.

O páreo para a instalação foi disputado com Canoas, mas a possibilidade de construir uma pista de pouso ampla pesou a favor de Guaíba.

“Produziremos, no primeiro momento, modelos DA62, da Diamond, que são os aviões particulares mais vendidos no Brasil. A nossa ideia é descentralizar o mercado brasileiro, que já tem a segunda maior frota do mundo, mas hoje é concentrada em São Paulo. Nossa produção iniciará ainda em nossas instalações no Aeroporto Salgado Filho, a partir de 2024, mas já temos a demanda para quatro anos de aeronaves preenchida para a nossa futura fábrica”, explica o presidente da Aeromot, Guilherme Cunha, que lidera o novo investimento.

A instalação da fábrica, com pista e hangar, será o primeiro estágio do projeto, com previsão de início das obras até 2025. Haverá capacidade de produção de até 100 aeronaves por ano, com 1,5 mil empregos diretos e indiretos desde a fase de obras.

Na segunda etapa, o plano da Aeromot é bem mais arrojado. A empresa afirma já ter 15 memorandos de entendimento para trazer para Guaíba tecnologias novas na fabricação de aeronaves e desenvolvimento de projetos neste setor.

A AeroCity será uma cidade inteligente, com um centro integrado de tecnologia e inovação voltado à aviação. Além da fábrica, o plano é ter ali empresas satélites, instituições de pesquisa, heliponto, centro de formação, um hotel de trânsito e um hub logístico.

“O momento que definimos para este projeto é estratégico, O mundo inteiro discute medidas de descarbonização da aviação. Hoje, o setor é responsável por 3% das emissões de carbono na atmosfera. No ritmo atual, em 2050 serão 18%. Guaíba será um polo de estudos e desenvolvimento de novas tecnologias para reverter este ciclo”, garante Cunha.





Guaíba poderá atrair novos investimentos privados



O momento positivo para investimentos privados no município inclui ainda uma possível ampliação da TK Elevadores para a produção de escadas rolantes. Os novos aportes tem mudado também o cenário local.

De acordo com o prefeito, há 27 novos projetos imobiliários de grande porte em desenvolvimento em Guaíba. “A chegada do catamarã e as obras da segunda ponte sobre o Guaíba fazem muita diferença. Já foram 8 milhões de pessoas transportadas pelo catamarã para a nossa cidade, e hoje, é mais fácil chegar à área central de Porto Alegre a partir de Guaíba do que da Zona Sul. Somos a cidade mais bonita do Rio Grande do Sul e estamos investindo para valorizar este diferencial”, comenta o prefeito Maranata.

O governo municipal investe R$ 12 milhões em obras de ruas e estradas para melhoria da infraestrutura e outros R$ 70 milhões são projetados em um plano de revitalização da orla do Guaíba, com a atração de investidores, inclusive, para a construção de um hotel na região.



O crescimento de Guaíba

* Desde a chegada da CMPC, considerada a maior indústria do Rio Grande do Sul, o PIB de Guaíba triplicou, e a perspectiva é de que, nos próximos 10 anos aumente pelo menos 30%.

* Em menos de 10 anos, a CMPC investiu quase R$ 10 bilhões em suas operações no município.

* R$ 3 bilhões podem ser os investimentos em Guaíba, com a geração de 1,5 mil empregos, são esperados com a futura AeroCity.

* R$ 500 milhões podem ser investidos em Guaíba com a construção de um novo porto e estaleiro na cidade.