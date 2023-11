Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 11 a 17 de novembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 11 e 17 de novembro de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Vantajão, do Grupo Andreazza, é inaugurado na Zona Norte de Porto AlegreA 47ª unidade da rede no RS foi instalada no Bairro São João, na Capital. Matéria: Maria Amélia Vargas. Foto: Tânia Meinerz/JC.2. Governador Eduardo Leite propõe aumento do ICMS para 19,5%Leite apresentou proposta aos deputados da base aliada em reunião no Palácio Piratini. Matéria: Cláudio Isaías. Foto: Tânia Meinerz/JC.3. Aeroporto Salgado Filho conquista o primeiro lugar em satisfação de passageirosO aeroporto de Porto Alegre obteve uma nota de 4,57. Matéria: Redação. Foto: Fraport Brasil/Divulgação/JC.4. Red Hot Chili Peppers promete apimentar a noite dos gaúchos em show na Arena do GrêmioBanda norte-americana se apresentou na noite de quinta-feira (17) na Arena do Grêmio. Matéria: Redação. Foto: David Mushegain/Divulgação/JC5. Com fliperama, mangás e animes, livraria do Menino Deus fomenta a cultura japonesa em Porto AlegreA Bizarre House conta com quadrinhos clássicos como One Piece e Naruto, mas também traz novidades para Porto Alegre. Matéria: Jamil Aiquel (GeraçãoE). Foto: Jamil Aiquel/Especial/JC.