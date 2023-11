Red Hot Chili Peppers promete apimentar a noite dos gaúchos em show na Arena do Grêmio

Nome emblemático do rock internacional nas últimas décadas, o Red Hot Chili Peppers promete uma apresentação apimentada e bombástica nesta quinta-feira (16), às 21h, na Arena do Grêmio (Padre Leopoldo Brentano, 110). Os ingressos estão esgotados.

O show, que integra a etapa latino-americana de sua turnê Global Stadium, vai contar com faixas de seus dois álbuns lançados no ano passado, Unlimited Love e Return of the Dream, ao lado dos numerosos sucessos de sua longa carreira, como Give it Away, Californication, Scar Tissue, By the Way e Under the Bridge, entre outros.

A série de datas da América Latina marca a primeira vez que o guitarrista John Frusciante toca na região em mais de 20 anos, acompanhando Anthony Kiedis (voz), Chad Smith (bateria) e Flea (baixo). Essa é a segunda vez que a banda norte-americana toca em Porto Alegre, depois de espetáculo que aconteceu em 2002, no Gigantinho.