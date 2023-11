Com fliperama, mangás e animes, livraria do Menino Deus fomenta a cultura japonesa em Porto Alegre

Com foco em mangás e produtos de animes - desenhos animados japoneses, a Bizarre House, procura, há aproximadamente um ano, fomentar o consumo de produtos da cultura japonesa em Porto Alegre. Localizada no bairro Menino Deus, a livraria oferece inúmeras opções de mangás, livros, camisetas bonés e objetos de decoração, como quadros e canecas, tudo pensado para agradar o público otaku - aficionados pela cultura japonesa.



A operação foi fundada em novembro de 2022 pelos jovens irmãos Érico e Felipe Bizarro, entusiastas da literatura e quadrinhos japoneses, que resolveram unir suas paixões em um único empreendimento. Moradores do Menino Deus desde que nasceram, a dupla, que sempre sonhou em empreender, sabia que queria abrir um negócio na região. Assim, eles foram atrás de informações sobre o bairro.



"Perguntamos a um grupo de moradores do bairro qual o tipo de empreendimento faltava por aqui e muita gente respondeu que faltava uma livraria. Aí pensamos em abrir uma, mas como somos mais interessados em uma área específica, resolvemos abrir uma livraria nerd", conta Érico.

LEIA TAMBÉM > Inspirado nos bunkers de Nova York, pub com foco na cerveja artesanal é novidade em Porto Alegre





Entre os produtos oferecidos, o público costuma dar preferência aos mangás. Os favoritos são títulos clássicos como Naruto e One Piece, mas quadrinhos mais novos, como Spy Family, também costumam frequentar a lista dos mais vendidos . "Até temos livros de filosofia, livros de ficção como O Senhor dos Anéis e Harry Potter, mas o nosso foco mesmo são os mangás", garante Érico.



Um dos principais desafios dos apreciadores de mangás no Brasil é ter acesso a todas as edições. Por serem séries muito longas, explicam os irmãos, as editoras costumam parar de imprimir os exemplares mais antigos. Mas isso não impede a dupla de fazer tudo o que está ao seu alcance para agradar a clientela. “Recebemos muitos pedidos de mangás diferentes. A pessoa chega e pergunta ‘tem tal coisa?’ e quando não temos, vamos atrás. Às vezes não é possível conseguir, mas sempre tentamos”, explica.



Apesar disso, Érico e Felipe exaltam a parceria da Bizzare House com as distribuidoras. “Elas têm nos ajudado muito. Pensamos que, por sermos uma loja pequena, não iriam nos atender direito. Mas não é o que acontece, todo mundo nos trata muito bem”, afirma Felipe. Entre os produtos oferecidos, o público costuma dar preferência aos mangás.. "Até temos livros de filosofia, livros de ficção como O Senhor dos Anéis e Harry Potter, mas o nosso foco mesmo são os mangás", garante Érico.Um dos principais desafios dos apreciadores de mangás no Brasil é ter acesso a todas as edições. Por serem séries muito longas, explicam os irmãos, as editoras costumam parar de imprimir os exemplares mais antigos. Mas isso não impede a dupla de fazer tudo o que está ao seu alcance para agradar a clientela. “Recebemos muitos pedidos de mangás diferentes. A pessoa chega e pergunta ‘tem tal coisa?’ e quando não temos, vamos atrás. Às vezes não é possível conseguir, mas sempre tentamos”, explica.Apesar disso, Érico e Felipe exaltam a parceria da Bizzare House com as distribuidoras. “Elas têm nos ajudado muito. Pensamos que, por sermos uma loja pequena, não iriam nos atender direito. Mas não é o que acontece, todo mundo nos trata muito bem”, afirma Felipe.





Como toda pequena livraria, o diferencial da Bizarre House é o tratamento especial e individualizado do público. Os irmãos fazem de tudo para transformar o empreendimento em um local acolhedor e chamativo para a clientela. Assim, eles estão sempre dispostos a dar dicas e conversar sobre seus produtos, porque, afinal de contas, se trata de um ambiente onde os empreendedores e os clientes compartilham da mesma paixão. Como toda pequena livraria, o diferencial da Bizarre House é o tratamento especial e individualizado do público.. Assim, eles estão sempre dispostos a dar dicas e conversar sobre seus produtos, porque, afinal de contas, se trata de um ambiente onde os empreendedores e os clientes compartilham da mesma paixão.

LEIA TAMBÉM > Com drinks por R$16,00, novo bar do Bom Fim busca democratizar a alta coquetelaria



Além disso, o empreendimento conta com uma máquina de fliperama e frigobar com refrigerantes. Essa é mais uma das ações da dupla para transformar a livraria em um local mais acolhedor. Para jogar, os irmãos cobram um valor de R$ 5,00 por 30 minutos. Além disso, o empreendimento conta com uma. Essa é mais uma das ações da dupla para transformar a livraria em um local mais acolhedor. Para jogar, os irmãos cobram um valor de R$ 5,00 por 30 minutos.

Informações gerais sobre a Bizarre House



A Bizarre Hose está localizada na rua Botafogo, nº 322, no bairro Menino Deus, e funciona de segunda à sexta-feira das 10h às 18h, e nos sábados das 14h às 17h. É possível entrar em contato pelo WhatsApp (51) 99327-7263 ou pelo Instagram (@bizarre_house_store).