Governo do RS reforça estrutura no Centro Regional de Ação de Recuperação em Encantado

estrutura do Centro Regional de Ação de Recuperação no município de Encantado, a 140 quilômetros de Porto Alegre. A estrutura foi montada logo depois da enxurrada que atingiu municípios do Vale do Taquari no início da semana passada que já causou 46 óbitos. Para decisões e ações ainda mais ágeis neste momento de reconstrução de regiões atingidas por enchentes, o governo do Rio Grande do Sul reforçou a

"O governo do Rio Grande do Sul leva a base de gerenciamento para a região, o que facilita a comunicação com toda a estrutura do Estado, permitindo avançar mais rapidamente no auxílio às pessoas e na recuperação das regiões", disse o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos.



A concentração das atividades em Encantado é responsabilidade do Sistema de Comando de Operações (SCO), que tem na coordenação-geral o coronel Luciano Boeira, chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil. No domingo (10/9), o governador Eduardo Leite designou o vice-governador Gabriel Souza para coordenar o processo de reconstrução. Assim, a partir desta segunda (11/9), o Gabinete do Vice-Governador será transferido para Encantado e funcionará na prefeitura.



No município já estão sendo realizadas ações de reconstrução e parte da logística. A coordenação executiva é do subchefe de Defesa Civil, coronel Marcus Vinicius Gonçalves Oliveira. O oficial tem estado em contato interrupto com outros órgãos, além da gestão dos recursos disponíveis e os oferecidos por apoiadores. "Conseguimos trazer a estrutura de todas as secretarias estaduais para ficar em contato com um profissional da secretaria municipal correspondente, dando estrutura necessária para reestabelecer seus serviços", disse Oliveira.



O coordenador regional de Proteção e Defesa Civil, coronel Everton Dias, fica constantemente ligado com as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil dos 62 municípios atendidos pela sua regional, bem como com as autoridades dos poderes municipais e outros órgãos públicos para a organização chegada de recursos e a solução de problemas.