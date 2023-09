Polícia Civil começa a identificar desaparecidos nas enchentes; RS tem 46 óbitos

As enxurradas que atingiram o Rio Grande do Sul causaram 46 mortes, segundo boletim mais recente divulgado pela Defesa Civil na manhã desta segunda-feira (11). No sábado, a Polícia Civil começou os trabalhos para identificar o número exato de pessoas não localizadas e auxiliar na busca dos 46 desaparecidos.



Os policiais vão realizar diligências nos sete municípios do Vale do Taquari mais atingidos pelas enchentes - Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum e Roca Sales. Dez equipes, em um total de 35 policiais civis que trabalham em Porto Alegre, deslocaram-se para as localidades atingidas, somados a mais 83 servidores policiais da região.



As equipes entrarão em contato com familiares de desaparecidos e realizarão investigações detalhadas para garantir que o número total seja o mais preciso possível.



Em parceria com o Instituto-Geral de Perícias (IGP), a polícia vai notificar as famílias afetadas, iniciando imediatamente o processo de coleta de DNA para identificar as vítimas.

Os dados serão disponibilizados de forma informatizada para que outros órgãos possam acessar e contribuir para a resolução da situação.



O chefe da Polícia Civil, Fernando Sodré, enfatizou a importância da colaboração e coordenação entre as várias instituições envolvidas nesse esforço conjunto. "Estamos à frente na busca pela precisão dos números de desaparecidos, mas também estamos trabalhando em estreita colaboração com outras instituições. Vamos compartilhar nossos números para que todos possam acessar as informações necessárias", afirmou.

RS tem mais de 4 mil desabrigados e 20 mil desalojados

As chuvas torrenciais que atingiram o Rio Grande do Sul entre os dias 1 e 4 de setembro provocaram destruição em 92 municípios, afetando 340.918 pessoas, com 924 feridos. Segundo a Defesa Civil, 4.794 pessoas estão desabrigadas, e 20.490 desalojados. As enchentes provocaram a morte de 46 pessoas e 46 desaparecidos.







Óbitos: 46



Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 11

Santa Tereza: 1

Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 1



Desaparecidos: 46



Lajeado: 8

Arroio do Meio: 8

Muçum: 30