Mutirão para confecção de carteiras de identidade vai atender vítimas das enchentes

Os moradores das cidades que tiveram seus documentos perdidos nas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul poderão confeccionar a partir desta segunda-feira (11) a carteira de identidade. O mutirão organizado pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) vai atuar no município de Muçum. Em Roca Sales, o trabalho começa na terça-feira (12).

• LEIA MAIS: Saiba onde fazer doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

Os dois municípios foram os mais atingidos pelas cheia do rio Taquari. A segunda via do documento para quem perdeu em virtude do desastre ocorrido na região Norte do Rio Grande do Sul será emitida de forma gratuita.

• LEIA MAIS: Familiares e amigos se despedem das vítimas da enchente em Muçum

A fim de possibilitar a operação do serviço, o IGP tem a parceria da administração municipal. Para confeccionar o documento de identidade, é necessário portar certidão de nascimento ou casamento, atualizada e em bom estado, o que a maior parte das vítimas também perdeu nas enchentes.

Diante dessa dificuldade, o Instituto já está em contato com cartórios e as autoridades da região para emissão de novas certidões. Os cidadãos devem procurar diretamente os postos de atendimento do IGP que serão instalados nos dois municípios.

Locais de atendimento



Em Muçum, o posto de atendimento será montado na sede da Emater, ao lado da Brigada Militar, na rua Presidente Castelo Branco, 585. Em Roca Sales, o posto de atendimento será instalado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras). O endereço é na rua General Daltro Filho, 1.747. Os dois locais funcionarão das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, enquanto houver necessidade.