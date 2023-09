Defensoria Pública quer suspender cobrança de água e luz nas cidades atingidas pelas enchentes

Após o intenso trabalho realizado nos últimos dias no Vale do Taquari, a partir desta segunda-feira (11) a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS), através da Defensoria Itinerante, começa a realizar grandes mutirões de atendimentos na região. Uma das ações mais urgentes da instituição é tentar suspender cobranças das contas de água e energia elétrica dos moradores que foram atingidos pelos alagamentos. Outra iniciativa é o trabalho intenso para confecção de documentos, já que muitas pessoas perderam tudo.

Equipes com dezenas de defensores e servidores se deslocaram no começo da manhã para a região.

Em Lajeado, a unidade móvel centralizará os atendimentos no Parque do Imigrante. Em Encantado, as equipes estarão atendendo na Câmara de Vereadores. Haverá também deslocamentos para atendimentos em Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Estrela e Cruzeiro do Sul.



“Nos primeiros dias o trabalho foi focado em atender demandas de urgência e auxiliar no transporte e entrega de donativos. Agora, com esse reforço dos Núcleos Especializados, vamos atuar em diversas áreas, especialmente, processos relacionados na Defesa do Consumidor, Tutelas Coletivas, Defesa da Saúde, Infância e Juventude, entre outras", comentou o subdefensor público-geral para Assuntos Jurídicos, Alexandre Brandão Rodrigues.



Os mutirões começam nesta segunda-feira e irão ocorrer até os próximos dias. Além dos atendimentos nos mutirões, as sedes das defensorias abrirão em horário normal, após ficarem com atendimentos presenciais suspensos em razão dos alagamentos.