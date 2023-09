CEEE e RGE trabalham para restabelecer luz em 100% dos pontos após enchente

Equipes da CEEE Grupo Equatorial Energia e da RGE trabalham intensamente para restabelecer o fornecimento de energia nas cidades afetadas pelas fortes chuvas e inundações da semana passada no Rio Grande do Sul. No auge dos trabalhos, mais de 100 mil pontos ficaram sem luz em diversas cidades, principalmente no Vale do Taquari.

Na manhã desta segunda-feira (11), há 4 mil clientes sem energia na área de concessão da CEEE. As regiões mais afetadas são a Sul, com 1,8 mil clientes sem energia; Litoral Norte, com 1,1 mil clientes; e a Campanha, com 800 clientes sem energia. No auge dos trabalhos a empresa teve 90 mil sem energia, na sexta dia 08/09. Hoje, 86 mil clientes já tiveram sua luz reestabelecida.

Durante os últimos dias, a CEEE mobilizou 500 equipes, trabalhando em regime de escala ininterrupta. Os municípios mais afetados são Canguçu, Palmares do Sul, Pedras Altas e Tramandaí.

Canais de comunicação da CEEE:

- Telefone 0800 721 2333;

- Whatsapp Clara (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à sua lista de contatos);

- SMS 27307, para falta de energia – a mensagem deve ser preenchida com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia.

Luz foi restabelecida em quase totalidade na área de concessão da RGE

A RGE informa que segue trabalhando na recomposição da rede elétrica para restabelecer plenamente o fornecimento de energia nos municípios atingidos pelo ciclone. O trabalho se concentra em Muçum, Encantado e Roca Sales.



Nas áreas urbanas desses municípios, as redes de distribuição de energia estão refeitas e a normalização do fornecimento aos clientes ainda pendentes agora depende da reconstrução de medições e entrada de energia nos imóveis e liberação de acesso em vias bloqueadas por entulhos. Nas áreas rurais estão sendo reconstruídas as travessias da rede elétrica em 10 pontos do rio Taquari. Mais de 45 mil clientes já estão com a energia elétrica religada na área atendida pela RGE.



Na manhã desta segunda, Encantado está com 99,59% dos clientes religados, Roca Sales com 97,01% e Muçum com 87,08%.



SEGURANÇA - Mesmo nos locais onde a energia não está totalmente restabelecida, a RGE alerta para que os moradores considerem a rede energizada para evitar acidentes.



A empresa também alerta que ninguém toque em fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação nesses casos é acionar imediatamente a RGE e o corpo de bombeiros e aguardar o atendimento.



Canais de atendimento da RGE:



- SMS: Envie mensagem com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350.

- WhatsApp: (51) 9 9955.0002

- Site: www.rge-rs.com.br

- App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS)

- Call Center: 0800 970 0900.