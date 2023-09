Mais 13 municípios gaúchos são incluídos no decreto de calamidade pública

O governo do Rio Grande do Sul incluiu mais 13 cidades no decreto de calamidade pública após as fortes chuvas da semana passada. Com isso, sobe para 92 o número de municípios que terão acesso facilitado a compras e obras públicas emergenciais, além de receber recursos federais de auxílio à reconstrução e outras medidas.

Entre os locais incluídos na atualização estão cidades da Serra, Vale do Taquari, Região Metropolitana, Carbonífera e Central. Publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado de 10 de setembro de 2023, quando passou a vigorar, o Decreto 57.178 tem validade de 180 dias.

