Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 20 a 26 de maio

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 20 e 26 de maio de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Café abre no pátio da Catedral Metropolitana de Porto AlegreCom mais de 100 anos, a Catedral abre seu pátio para receber o público na operação que aposta nos chás e na arquitetura. Matéria: Isadora Jacoby (GeraçãoE). Foto: Ana Terra Firmino/JC.2. Rede de São Paulo compra lojas Paquetá no Rio Grande do SulA rede, uma das mais tradicionais do varejo do Rio Grande do Sul, agora é da Oscar Calçados, de São Paulo. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.3. Novo bar da zona sul de Porto Alegre aposta em hambúrgueres e drinks autorais por R$ 16,00Esta é a segunda unidade do Janela Bar na Capital e a 24ª no Brasil. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Evandro Oliveira/JC.4. Com hambúrguer de costelão 12 horas, hamburgueria de Porto Alegre aposta em tradição gaúchaSão mais de 30 opções grelhadas no cardápio do restaurante. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.5. Celeiro de novos negócios, Viamão é aposta de uma nova geração de empreendedoresA cidade foi a primeira do Bora, GE, nova série do GeraçãoE. Matéria: Estfany Soares, Giovanna Sommariva e João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.