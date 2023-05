Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 13 a 19 de maio

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 13 e 19 de maio de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Herval anuncia que vai fechar 17 lojas TaQi no Rio Grande do SulCom o corte, a rede ficará com 73 unidades, segundo nota oficial da Herval. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Mauro Belo Schneider/Especial/JC.2. Miss Universo Rio Grande do SulMaria Eduarda Brechane foi eleita a nova Miss Universo Rio Grande do Sul. Matéria: Ivan Matos (Olha Só). Foto: Sérgio Gonzalez/Divulgação/JC.3. Atraso no pagamento a fornecedores agrava crise na Cooperativa PiáDívida de R$ 8 milhões com fornecedores venceu na terça-feira passada, e empresa enfrenta dificuldades para quitar. Matéria: Claudio Medaglia. Foto: Google Maps/Reprodução/JC.4. Brasco abrirá quinta loja e quer ser a sala de estar da vizinhançaHoje são 4 unidades que somaram aporte de R$ 4 milhões. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.5. Estudantes universitários têm nova opção de moradia em Porto AlegreO preço do aluguel começa com R$ 1.550,00 e pode chegar a R$ 2.950,00. Matéria: Cláudio Isaías. Foto: Ana Terra Firmino/JC.