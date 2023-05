A edição 2023 do tradicional concurso Miss Universo RS teve suas regras de participação atualizadas, diversificando a escolha de suas concorrentes. A eleição se deu na noite do sábado passado, em Canoas, com a coordenação do empresário Bebeto Azevedo, que prestou uma homenagem à Ieda Maria Vargas, Miss Universo 1963, ao completar 60 anos da conquista do título. Deise Nunes participou da ocasião, prestando sua reverência à primeira gaúcha a conquistar o título para o Brasil. Maria Eduarda Brechane, de 19 anos, representante da cidade de Rio Grande, foi eleita a Miss Universo Rio Grande do Sul 2023.



Em expansão

Luiz Eduardo Barbosa, Djeisson Gomes e Juliano Marchese

A Balcone Pizza Napolitana, comemorou cinco anos de atividades na noite de terça-feira passada, em sua unidade da Bela Vista, com um evento reunindo imprensa e influenciadores, ao som da cantora Bibiana Petek. Expandindo o empreendimento, os sócios Luiz Eduardo Barbosa, Djeisson Gomes, Marco Seadi e Juliano Marchese administram cinco unidades da pizzaria, que já tem uma filial prevista para abrir junto com o novo Shopping Olaria, na Cidade Baixa, no final de 2024. Nos planos do grupo, uma nova operação, desta vez um restaurante, a ser inaugurado em breve.

Pisando na Lua

Charles Duke, um dos astronautas que pisou na lua

A abertura do novo parque temático Space Adventure, em Canela esta semana, com itens originais da Nasa, foi apresentado pelo grupo DC Set em parceria com a Blast Entertainment, Grupo Oceanic e curadoria de Rafael Reisman, em um espaço imersivo de 4.000 m² que já está aberto ao público. A presença de um dos 12 astronautas que pisaram na lua, Charles Duke, que participou da missão Apollo XI, deu a nota emocionante da noite em que Fernanda e Dody Sirena ajudaram a receber os convidados.



Repórter de seu tempo

O colunista Deco Almeida atuante na página social da Folha de São Borja, trabalho que executa com maestria há 40 anos, irá comemorar a data com o Baile 40 Anos de Colunismo, no dia 20 de maio, no Clube Comercial de São Borja. Comentarista da vida social, cultural e filantrópica da cidade, Deco é reconhecido pela empatia com que se relaciona com seus leitores e com o público que o saúda por onde passa nas ruas de São Borja. Além de um colecionador de artes e antiguidades, acumula afetos, espalhados pelo Rio Grande e se destaca como um mestre das relações pessoais.

O Que Vem Por Aí