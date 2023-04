Resumo da semana: mudanças no IPE-Saúde, novo arcabouço fiscal e Feira de Hannover

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.



VÍDEO: notícias da semana em 1 minuto

Justiça determina demolição do Esqueletão em Porto Alegre . O prédio foi totalmente desocupado em 2021, e trabalho de demolição deve ser em 2024.



Começou o prazo para pedido de isenção da taxa do Enem 2023 . As solicitações podem ser feitas até dia 28.



No esporte, Noa semana foi marcada pelos resultados positivos da dupla Grenal. O Inter teve sua estreia em casa na Libertadores com vitória, e Grêmio marcou sua volta à série A vencendo o Santos.



A semana foi marcada pela chegada das baixas temperaturas ao Estado e pela cobertura do JC na missão gaúcha ao Cazaquistão e na feira de Hannover A semana foi marcada pela chegada das baixas temperaturas ao Estado e pela cobertura do JC na, na Alemanha.

STF forma maioria e torna réus 100 denunciados por atos golpistas de 8 de janeiro Na política,



Três empresas manifestam interesse em realizar estudos para recuperação do Arroio Dilúvio . Prefeitura estima investir cerca de R$ 6,4 milhões.



Na economia, novo arcabouço fiscal que substituirá o teto de gastos foi entregue ao Congresso Nacional Na economia,e exportação do agronegócio atinge recorde em março e no acumulado do ano.



Saiba o que abre e o que fecha no feriado de Tiradentes.