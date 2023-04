STF forma maioria e torna réus 100 denunciados por atos golpistas de 8 de janeiro

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram maioria nesta quarta-feira (19) para receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra 100 envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. O ministro Luís Roberto Barroso foi o sexto a votar para tornar os manifestantes réus. Essa é a primeira decisão do Supremo sobre as acusações contra os presos após os ataques ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e sede do STF.