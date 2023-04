Veja o que abre em Porto Alegre em cada dia do feriadão da Páscoa

O feriadão da Páscoa trará alterações em alguns serviços de Porto Alegre a partir desta sexta-feira (7), dia em que se celebra o feriado da Paixão de Cristo, até o domingo. O Jornal do Comércio preparou um serviço completo para quem quer se programar para a data.

Mercado Público de Porto Alegre terá horários de funcionamento diferenciados nesta semana Feira do Peixe . Na quinta-feira (6), atenderá das 7h às 21h; na sexta-feira, será das 7h30min às 13h; no sábado, das 7h30min às 18h30. Os restaurantes poderão abrir em horários independentes. Até a Sexta Santa ocorre ano Largo Glênio Peres, em frente ao Mercado.

O comércio da Capital poderá funcionar na sexta-feira (7), mas o Sindilojas Porto Alegre reitera a necessidade de os lojistas estarem atentos às regras da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria para funcionamento. Para o trabalho na Sexta-feira Santa (07 de abril), feriado nacional, a empresa deverá fazer adesão ao acordo coletivo de trabalho, firmado pelo SINDEC, com a assistência da Entidade. Nos dias 08 e 09 de abril o funcionamento é normal. Os horários de funcionamento do comércio seguem inalterados, sendo comum as lojas de rua optarem por abrir entre 9h e 19h e as lojas de shopping a seguirem as determinações do próprio empreendimento.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias nos feriados de Sexta-feira da Paixão. As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking), tanto nos feriados quanto nos fins de semana. Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no dia 7 poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil ao feriado, ou seja, na segunda-feira (10).

Os serviços estaduais como o Hemocentro, Agências FGTAS/Sine, Agências Tudo Fácil, Procon RS, Ipe Saúde terão ponto facultativo a partir do meio-dia de quinta-feira (6). Na sexta, é considerado feriado e estes serviços não abrem. O atendimento é retomado na segunda-feira (10).



Não haverá também atendimento nas agências dos Correios na sexta-feira. No dia 8, haverá o funcionamento das agências que atendem normalmente aos sábados.



As agências e postos de atendimento da CEEE Grupo Equatorial Energia estarão fechadas no dia 7 de abril. As atividades retornarão normalmente na segunda-feira, dia 10.

O transporte público da Capital funciona com tabela de feriado nesta sexta-feira (7).