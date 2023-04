Mercado Público de Porto Alegre altera horários de funcionamento na Semana Santa

O Mercado Público de Porto Alegre terá horários de funcionamento diferenciados nesta Semana Santa. De segunda a quarta-feira, atenderá das 7h30min às 20h; na quinta-feira, das 7h às 21h; sexta-feira, das 7h30min às 13h e sábado, das 7h30min às 18h30. Os restaurantes poderão abrir em horários independentes.

a tradicional Feira do Peixe de Porto Alegre Nesta segunda-feira (3), iniciou-se, no Largo Glênio Peres, Centro Histórico. A 243ª edição do evento ocorre até o dia 7 de abril, com cerca de 40 bancas abertas das 8h às 20h. No local, também será possível provar a iguaria feita na taquara, frita ou em bolinhos.

A Capital conta também com a 21ª Feira do Peixe na Esplanada da Restinga e a 11ª Feira do Peixe de Belém Novo, no Extremo-Sul, que será realizada de quarta-feira (5) a sexta-feira (7). De acordo com as organizações dos eventos, no ano passado as feiras atraíram cerca de 280 mil pessoas. As vendas dos pescados registraram 286,5 mil quilos no Largo Glênio Peres, 10,8 mil quilos na Esplanada da Restinga e 550 quilos em Belém Novo, totalizando 297.350 kg com preço médio praticado de R$ 32,50 quilos.



Funcionamento do Mercado Público na Semana Santa

Dias 3, 4 e 5 (segunda, terça e quarta) - Das 7h30min às 20h

Dia 6 (quinta) - Das 7h às 21h

Dia 7 (Sexta-feira Santa) - Das 7h30min às 13h. Restaurantes podem funcionar até mais tarde

Dia 8 (sábado) - Das 7h30 às 18h30

Dia 9 (Páscoa) - O Mercado estará fechado. No entanto, alguns restaurantes poderão funcionar



243ª Feira do Peixe de Porto Alegre

Data: de 3 a 7 de abril

Local: Largo Glênio Peres - Centro Histórico

Horário: 8h às 20h



21ª Feira do Peixe na Esplanada da Restinga

Data: de 3 a 7 de abril

Local: avenida João Antônio Silveira - Restinga

Horário: 8h às 20h

11ª Feira do Peixe de Belém Novo, no Extremo Sul

Data: de 3 a 7 de abril

Endereço: avenida Heitor Vieira, 494 - Belém Novo

Horário: 8h às 20h