Veja agora o que funciona no serviço público estadual

SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones de emergência:



Polícia Civil – plantão para emergências: telefone 197

SSP – disque-denúncia: telefone 181

Polícia Civil (Whatsapp/Telegram): (51) 98444-0606

Delegacia online: www.delegaciaonline.rs.gov.br

Denúncia digital: www.ssp.rs.gov.br/denuncia-digital

Brigada Militar (BM): telefone 190

Corpo de Bombeiros: telefone 193

Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): telefone 198

Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800-0518-518

Defesa Civil Estadual: telefone 199

HemocentroQuinta (6/4): fecha ao meio-diaSexta (7/4): fechadoRetorno do atendimento na segunda-feira (10/4), às 8hAv. Bento Gonçalves, 3.722 – bairro Partenon, Porto AlegreTelefone: (51) 3901-1004Plantão 24 horasTelefone 192Plantão 24 horasTelefone: 0800-721-3000Agências FGTAS/SineQuinta (6/4): abre das 8h às 12hSexta (7/4): fechadasEm Porto Alegre, os mesmos horários acima serão adotados na sede administrativa da FGTAS (Av. Borges de Medeiros, 521 – Centro), na Casa do Artesão (Av. Júlio de Castilhos, 144 – Centro) e no Vida Centro Humanístico (Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132 – bairro Costa e Silva).As unidades abrirão para atendimento ao público na segunda-feira (10/4). Os horários variam entre as agências e estão disponíveis em https://fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.Culturae acesse a tabela com dias e horários de funcionamento de instituições da Secretaria da Cultura (Sedac).De quinta (6/4) até domingo (9/4): das 9h às 17hClique aqui para informações sobre estacionamento e valores dos ingressos.Av. Salvador França, 1.427 – bairro Jardim Botânico, Porto Alegre.De quinta (6/4) até domingo (9/4): das 9h às 17hClique aqui para informações sobre estacionamento e valores dos ingressos.BR-116, km 252, bairro Colonial – Sapucaia do SulRodoviária: Largo Vespasiano Júlio Veppo, 70Aeroporto: Av. Severo Dullius, 9.010Quinta (6/4): atendimento normalSexta (7/4): fechadoSábado (8/4): atendimento normalAgências Zona Norte e Zona Sul da capital:Zona Sul: Av. Wenceslau Escobar, 2.666 – bairro TristezaZona Norte: Rua Domingos Rubbo, 51 – bairro Cristo RedentorQuinta (6/4): das 8h às 12hSexta (7/4): fechadoAtendimento retorna na segunda-feira (10/4)Shopping Lajeado: BR-386, km 346Quinta (6/4): das 9h às 12hSexta (7/4): fechadoAtendimento retorna na segunda-feira (10/4)Partage Shopping Rio Grande: Av. Engenheira Lúcia Maria Balbela Chiesa, 2.842 – Parque Residencial São PedroQuinta (6/4): das 10h às 12hSexta (7/4): fechadoAtendimento retorna na segunda-feira (10/4)Av. Rio Branco, 425 – São PelegrinoQuinta (6/4): das 10h às 12hSexta (7/4): fechadoAtendimento retorna na segunda-feira (10/4)Passo Fundo Shopping: Av. Presidente Vargas, 1610 – São CristóvãoQuinta (6/4): das 10h às 12hSexta (7/4): fechadoAtendimento retorna na segunda-feira (10/4)Av. Borges de Medeiros, 1501, térreoQuinta (6/4): das 8h30 às 12hSexta (7/4): fechadoAtendimento retorna na segunda-feira (10/4)Quinta (6/4): atendimento até o meio-dia somente com agendamento feito anteriormenteSexta (7/4): fechadoO Procon RS somente atende consumidores de municípios onde não há Procon local instalado. Para agendamento de atendimento na capital, acesse https://www.procon.rs.gov.br/atendimento-ao-consumidor.Quinta (6/4): atendimento presencial, das 9h às 12h.Sexta (7/4): não haverá atendimento presencial.O atendimento presencial no interior e nas agências Tudo Fácil deve ser verificado junto a cada unidade.Todos os serviços podem ser solicitados por meio do atendimento digital: https://www.ipesaude.rs.gov.br/atendimento.CeasaQuinta (6/4): atendimento normal no Pavilhão dos Produtores, das 13h às 17h (horários de outros setores podem ser consultados no site www.ceasa.rs.gov.br)Sexta (7/4): fechadaSábado (8/4): funcionam apenas a Central de Flores e o Setor de Carnes, das 7h às 12hDomingo (9/4): fechadaQuinta (6/4): das 8h30 às 12hSexta (7/4): fechadoVolta a funcionar na segunda-feira (10/4), das 8h30 às 18hAv. Borges de Medeiros, 1.501 – bairro Praia de Belas, Porto Alegre