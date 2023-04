Encenação da Paixão de Cristo do Morro da Cruz acontece nesta sexta-feira

Nesta Sexta-feira Santa (7), acontece a 64ª edição da Paixão de Cristo do Morro da Cruz, zona Leste de Porto Alegre. A programação começa às 14h30 com missa no Santuário São José do Murialdo. A partir das 15h30, começa a encenação, seguida pela procissão e o auto de fé, com um grande elenco de artistas profissionais. Moradores do bairro também estarão no evento como soldados romanos e habitantes da Palestina. Alunos do bairro Restinga participarão da cena dos milagres de Cristo. O evento segue alinhado com a Campanha da Fraternidade 2023, com a temática “Fraternidade e Fome”.



O evento acontece em frente à igreja, na rua 1º de Março, esquina Vidal de Negreiros, seguido de procissão por mais de 1,5 quilômetro até o alto do Morro da Cruz, onde ocorre a encenação dos últimos momentos da vida de Jesus Cristo, finalizada com a crucificação e sua ressurreição.



Novidades - Entre as novidades deste ano estão algumas cenas, como a ressurreição de Lázaro e aquela em que Jesus salva a mulher que seria apedrejada (em referência à violência contra a mulher). Também haverá uma homenagem ao Papa Francisco, pelos 10 anos de seu pontificado. Também participarão oito bailarinos da Cia Municipal de Dança de Porto Alegre, em quatro intervenções coreográficas.



A realização é da Coordenação de Descentralização da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de Porto Alegre, em parceria com o Santuário São José de Murialdo.



Programação da Encenação da Paixão de Cristo

7 de abril - Sexta-Feira Santa



14h30 - Mensagem da Paixão - Interior da Igreja São José do Murialdo

15h30 - Bênção da Macela e início da encenação em frente à Igreja

16h30 - Procissão sobe pela rua Santo Alfredo, com cenas de Maria, mãe de Jesus e Verônica

18h - Crucificação e Ressurreição - Final do ato o morro.



Endereço

Rua Vidal de Negreiros, 550 esquina rua 1º de Março – Santuário São José de Murialdo



Transporte

- Linha 344 - Santa Maria - ponto final Centro na avenida Salgado Filho, 122.

- Outras linhas de ônibus e lotação via Bento Gonçalves descer na Estação Cristiano Fischer.

- T9 - ponto final na Rua Albion em frente à Carris.

- T2, T4 e T11 passam pela confluência das avenidas Bento Gonçalves/Aparício Borges/Salvador França.



Trânsito

A rua Vidal de Negreiros ficará bloqueada da rua Saldanha da Gama para cima (1ª quadra a partir da Bento Gonçalves). A linha 344 - Santa Maria - a partir de 7h circula no sentido Centro-bairro pela rua Martins de Lima e no sentido bairro-Centro pelas ruas Clemente Pereira e Martins de Lima. A rua Santo Alfredo fica bloqueada a partir da rua 1º de Março para cima.