Resumo da semana: Rayssa Leal em Porto Alegre, declaração do IR e queda no preço da carne

JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio

VÍDEO: Resumo das notícias da semana em 1 minuto

STU, campeonato nacional de skate que começa nesta sexta-feira (17) Estrelas do skate nacional como Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Pedro Barros estão em Porto Alegre para o. O evento vai até domingo (19) e acontece na nova pista da Orla do Guaíba. Os ingressos para o evento são gratuitos, e podem ser retirados no Sympla. Os atletas irão disputar duas modalidades: street e park.

80 trabalhadores foram resgatados em fazendas de arroz em Uruguaiana em situação de trabalho análogo à escravidão Mais de. Entre os resgatados, havia 11 adolescentes com idades entre 14 e 17 anos.

a semana foi marcada pela tensão no mercado financeiro após a quebra do Silicon Valley Bank (SVB) Na economia, no cenário internacional,