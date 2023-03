Campeonato de skate em Porto Alegre traz Rayssa Leal e destaques do esporte nesta sexta-feira

Estrelas do skate nacional como Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Pedro Barros já estão em Porto Alegre para o STU National, campeonato de skate que começa nesta sexta-feira (17). O evento vai até domingo (19) e acontece na nova pista da Orla do Guaíba.

link Os ingressos para o evento são gratuitos, e podem ser retirados no Sympla, através do. De acordo com a programação do evento, o primeiro dia de competições será dedicado para as eliminatórias da disputa masculina. Os atletas irão disputar duas modalidades: street e park.

As competições femininas estão previstas para começar no sábado. A categoria Street, na qual Rayssa é campeã mundial, será disputada às 14 horas. Todas as finais estão previstas para acontecer no domingo, a partir das 11 horas. Apesar de competirem só no sábado, a preparação das atletas na pista já começou. Rayssa e Pâmela, que já estão na capital gaúcha desde quarta-feira (15), realizaram treinos na nova pista na manhã desta quinta-feira (16).

Todo evento será transmitido pelo TikTok do STU National. No sábado, haverá também transmissão da Semifinal do Street feminino, a partir das 14 horas, pelo SporTV. A rede também irá transmitir a Semifinal do Park masculino, às 18:30 do mesmo dia. Finalmente, no domingo, a rede Globo irá cobrir a final do Street feminino, a partir das 11h. A partir das 14h, o Sportv também transmite as finais masculinas e femininas.

No sábado, além das competições esportivas, haverá também um show, no mesmo local da competição. Entre as atrações, está a banda de reggae Natiruts. Os ingressos custam a a partir de R$ 60.