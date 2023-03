Ex-deputado e ex-ministro Eliseu Padilha morre aos 77 anos em Porto Alegre

Um dos políticos gaúchos mais ativos na cena nacional ligado ao MDB nos anos recentes, o ex-deputado federal e ex-ministro Eliseu Padilha, morreu no fim da noite desta segunda-feira (13) em Porto Alegre. Colegas de partido lamentaram, em postagens em redes sociais, o falecimento de Padilha, que lutava contra um câncer.

Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento desde o fim de fevereiro devido a complicações de um câncer no estômago. Padilha tinha 77 anos.

No governo de Michel Temer, que foi vice de Dilma Rousseff (PT), a partir de meados de 2016 até 2018, o político gaúcho ocupou um posto estratégico, o de ministro-chefe da Casa Civil.

No Twitter, o vice-governador Gabriel Souza manifestou que "é com profunda tristeza que me despeço de quem foi companheiro, amigo e um dos meus maiores incentivadores na minha trajetória na vida pública: Eliseu Padilha".

"Emedebista raiz, político nato e um líder que sempre acreditou nos seus", escreveu Souza.

O velório será na quarta-feira (15) no Palácio Piratini, entre as 10h e as 17h.