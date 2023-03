Morte de Eliseu Padilha repercute nas redes sociais

A morte do o ex-deputado federal e ex-ministro Eliseu Padilha, ocorrida nesta segunda-feira (13), em Porto Alegre, gerou comoção no meio político nacional. O emedebista de 77 anos estava internado no Hospital Moinhos de Vento desde o fim de fevereiro devido a complicações de um câncer no estômago.



Na sua longa trajetória profissional, Padilha foi ministro de estado por quatro vezes. De 1997 e 2001 assumiu o ministério de Transportes de Fernando Henrique Cardoso. No governo de Dilma Rousseff, tornou-se ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, em 2015.



Padilha deixa a esposa Simone e os filhos Aline, Christiane, Elena, Tales, Taoana e Robinson; e os netos Catherine, Victor, Letícia, Gabriella e Rafael, e o seu irmão, João Padilha. O velório ocorrerá na quarta-feira (15), das 10h às 17h, no Palácio Piratini, e será aberto ao público. Após, a cerimônia de despedida será restrita à família no Memorial e Crematório Angelus, em Porto Alegre.

Em nota, o presidente do MDB-RS, Fábio Branco, destaca a importância política de Padilha para o Estado, para o Brasil e para o partido: "O MDB RS inteiro hoje lamenta a inestimável perda do ex-ministro, ex-deputado e ex-prefeito Eliseu Padilha, vítima de câncer. Padilha era um intelectual e político de primeiríssima linha. Deixa a todos nós, sem dúvida, um grande legado. Meu fraterno abraço a toda a família".



O vice-governador Gabriel Souza também lamentou a perda: "É com profunda tristeza que me despeço de quem foi companheiro, amigo e um dos meus maiores incentivadores na minha trajetória na vida pública: Eliseu Padilha. Emedebista raiz, político nato e um líder que sempre acreditou nos seus".

Confira, abaixo, alguns dos políticos que lamentaram a sua morte nas redes sociais.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

Recebo com pesar a notícia da morte de Eliseu Padilha, líder habilidoso e dedicado ao RS e ao Brasil, que serviu como ministro de três presidentes da República. Meus pensamentos e solidariedade vão para sua família e amigos neste momento de tristeza. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) March 14, 2023

Henrique Alves, ex-minsitro

Se despede o querido amigo ex Min Eliseu Padilha!Lutou pela vida como o herói que sempre foi!Uma história de lutas numa vida pública tão honrada,digna,exemplar!Seu Rio Grande sua paixão!O MDB sua coerência!A Simone,filhos, amigos, meus sentimentos! Descansará em paz com Deus — Henrique E Alves (@HenriqueEAlves) March 14, 2023

Helder Barbalho, governador do Pará

Acabo de receber a notícia da morte do ex-ministro e ex-deputado federal Eliseu Padilha. Grande amigo e conselheiro, certamente um dos melhores quadros políticos que já conheci. pic.twitter.com/tjhSZdUMMz — Helder Barbalho (@helderbarbalho) March 14, 2023 Alvaro Dias, senador

O ex Ministro Eliseu Padilha falece aos 77 anos . Integrante do grupo liderado por Michel Temer foi um dos principais articuladores do MDB Nossos sentimentos — Alvaro Dias (@alvarodias_) March 14, 2023

Ricardo Barros, deputado federal e ex-ministro da Saúde

Eliseu Padilha foi um dos mais hábeis articuladores políticos do Brasil. pic.twitter.com/24Fgl3pRow — Ricardo Barros (@RicardoBarrosPP) March 14, 2023

Roberto Freire, presidente do Cidadania

O @23cidadania lamenta o falecimento do ex-deputado e ex-ministro Eliseu Padilha. Nossos sentimentos a família e amigos. pic.twitter.com/ZpG1WrfLb3 — Roberto Freire (@freire_roberto) March 14, 2023

Alceu Moreira, deputado federal