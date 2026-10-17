Três cafeterias de Porto Alegre estão entre as 50 melhores do Brasil; saiba quais são

ranking dos 50 melhores estabelecimentos do segmento segundo o The Best Coffee Shops Brazil. Abuela Café e Torrefação Café Porto Farrô são os três representantes porto-alegrenses da premiação, que reconhece as melhores cafeterias a partir de avaliação de júri técnico e voto popular. Três cafeterias de Porto Alegre integram oestabelecimentos do segmento segundo o The Best Coffee Shops Brazil.são os três representantes porto-alegrenses da premiação, que reconhece as melhores cafeterias a partir de avaliação de júri técnico e voto popular.

Lucas Eibs, à frente do Porto Farrô, explica que essa foi a primeira edição brasileira do ranking, que também promove a avaliação com recorte mundial e para a América. "A primeira etapa é de indicação popular ou a partir da própria cafeteria. A partir daí, um júri técnico anônimo é responsável por visitar todas as cafeterias e atribuir notas para diversos critérios, como qualidade do café, cardápio, arquitetura, atendimento, variedade de grãos e métodos, engajamento com a comunidade do café, etc. Essa avaliação representa 70% da nota final. Os outros 30% representam voto popular, onde o público vota em sua cafeteria favorita, um voto por cadastro. Foram quase 400 cafeterias inscritas de todo o País", conta o empreendedor.

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Caféstival Rota das Cafeterias Em Porto Alegre, o segmento do café especial tem ganhado força, com novos estabelecimentos surgindo recorrentemente e eventos como o— feira que aconteceu em junho com cafeterias da cidade e fornecedores do segmento — reunindo mais de 20 mil pessoas, mostrando a adesão da comunidade ao mercado. "Porto Alegre é uma das capitais que mais se desenvolveu nos últimos anos, quando o assunto é qualidade do café. O Caféstival e asão exemplos reais de conexão entre os profissionais da área, capacitação técnica e o aumento de público consumidor", afirma.

Para o empreendedor, o reconhecimento do ranking é um agente para fortalecer ainda mais a conexão do público com o negócio. "Esse projeto e essa votação são de extrema importância para as cafeterias participantes e para a comunidade do café, como um todo. O público passa a perceber que existem critérios técnicos para definir qualidade e as cafeterias se engajam em elevar o padrão de qualidade. Todos ganham. Um projeto de credibilidade garante às premiadas mais notoriedade e maior alcance nacional ", garante Lucas, que celebra a companhia das duas cafeterias porto-alegrenses entre as 50 melhores do País. "Nós do Farrô ficamos muito felizes em estarmos ao lado da Abuela e da William & Sons na premiação. São três cafeterias de especialidade que torram seu próprio café e que há anos fomentam a cultura de café especial não somente em Porto Alegre, mas também no Rio Grande do Sul e no Brasil", afirma.