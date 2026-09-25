Duas cafeterias de Porto Alegre estão entre as 100 melhores da América do Sul

o Rio Grande do Sul figurou pela primeira vez no ranking da The South America 's 100 Best Coffee Shops 2026. Duas operações de Porto Alegre, Abuela Café & Torrefação o William & Sons Coffee Co. e oalcançaram respectivamente a 33ª e a 36ª colocação na lista. Com 12 estabelecimentos brasileiros colocados entre as 100 melhores cafeterias da América do Sul,Duas operações de Porto Alegre,

Cafeterias porto-alegrenses premiadas

Atuando como torrefação desde 2013, a William & Sons Coffee Co. conta com três cafeterias, uma unidade em Gramado e duas em Porto Alegre, sendo a unidade do bairro Petrópolis a premiada.

Para Estevão Pompermayer e Gustavo Albuquerque, respectivamente CFO e CEO à frente da unidade da William & Sons, além dos processos internos de excelência, a conquista deve ser atribuída ao produtor de café responsável pelo insumo e pelo engajamento do público.

"Não vemos a organização do prêmio 100 Best Coffee Shops 2026 como competição, mas como um propulsor para a evolução do mercado. Eles avaliam coisas que a gente valoriza demais, a qualidade do café, o ambiente da loja, o conhecimento dos baristas e o atendimento", detalham os empreendedores, em nota enviada ao GeraçãoE.

Já o Abuela Café & Torrefação opera há três anos com diferentes categorias de café. O pouco tempo de atividade é também um motivo para comemoração pelo prêmio, segundo Stéfani Anza, empreendedora à frente do estabelecimento.

Para ela, a conquista funciona para impulsionar e dar continuidade ao negócio. "Acho que isso não só é um marcador, um resultado, mas é um incentivador de que estamos no caminho certo. Chega a dar um pouquinho mais de gás para nós", comenta.

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Como funciona a premiação

Compondo uma premiação ainda maior, a The South America 's 100 Best Coffee Shops 2026 faz parte da The World’s 100 Best Coffee Shops, que realiza o ranking das melhores cafeterias do mundo.

Segundo divulgado pela organização, o prêmio passa por etapas de votação pública, que compõem 30% do peso nos resultados. Entusiastas do mundo inteiro podem votar e compartilhar.

Em seguida, um painel de especialistas avalia as cafeterias, tendo em vista a qualidade do café, habilidades do barista, sustentabilidade, entre outros. Essa etapa representa 70% do peso nos votos.



No ano de 2026, a The World’s 100 Best Coffee Shops já premiou cafeterias da Europa, América Central, América do Norte e Caribe e América do Sul. Estando colocadas nessa última, além das concorrentes gaúchas, estabelecimentos do Paraná, Bahia, Alagoas, São Paulo e Rio de Janeiro.