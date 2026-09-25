Arquiteta investe R$ 400 mil em cafeteria no bairro Farroupilha

Enquanto muitas cafeterias abrem somente às 9h, um novo café recém-chegado ao bairro Farroupilha pretende se diferenciar. A ideia de Ana Paula Canova, arquiteta e proprietária do Cazori Café (@cazoricafe), é funcionar às 8h, de olho naquele público que está na correria desde cedo e não abre mão de um bom café para começar o dia.

"Eu tinha o hábito de sair da academia, ligar o notebook e trabalhar um pouco antes de ir para o escritório. Sentia falta de um lugar assim na região, muitas vezes acabava tendo que fazer isso em um posto de gasolina", explica a empreendedora.

O estabelecimento terá estrutura de 115m², com salão abrigando 17 mesas com opções de dois a oito lugares, além de uma área de lounge com sofás e poltronas. Para chegar a este resultado e viabilizar a abertura, marcada para 6 de outubro, Ana Paula investiu mais de R$ 400 mil. Isso porque o ponto — onde antes funcionava uma farmácia — estava fechado há cinco anos e demandou reconstrução total, incluindo nova fiação elétrica, vidraçaria, rede hidráulica, piso e climatização.

A bagagem de quase 20 anos na arquitetura de varejo e alimentação influenciou diretamente a concepção e funcionamento do espaço. "Vou fazer neste ambiente tudo o que indicava para os meus clientes e eles não faziam. Costumo dizer que ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado" , brinca a empresária, que fez questão de espalhar tomadas por todas as mesas para atender quem precisa trabalhar fora de casa.

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O Cazori Café fica na avenida Venâncio Aires, nº 1082 Fernanda Bigio Davoglio/ Especial/JC

Além disso, o espaço traz uma ilha operacional aberta, desenhada para aproximar a equipe do público e integrar o preparo ao salão. Dali, sairá uma produção gastronômica artesanal e diária que, segundo a proprietária, passa longe dos ultraprocessados para entregar receitas sempre frescas, expostas na vitrine que dá as boas-vindas aos clientes logo na entrada.

"Teremos uma grande variedade de tortas, quiches, brownies, pão de mel e bolos quentes saindo do forno para o café da manhã. Nos sanduíches e toasts, vamos explorar diferentes massas, como focaccia, pão sírio e pão italiano, brincando com os contrastes de sabor e com o visual do prato", elenca Ana Paula.

Ponto estratégico



A escolha do ponto no bairro Farroupilha veio após estudos de público, ticket médio e benchmarking da concorrência na região. "É um endereço estratégico, pois ficamos na zona limite com o Bom Fim, separados pela Osvaldo Aranha. Isso atrai tanto a vizinhança no dia a dia quanto o pessoal que frequenta a Redenção, o Brique e as feiras nos finais de semana", elucida Ana Paula.

Da porta para dentro, a gestão de pessoas da casa adota a escala de trabalho 5x2 para o time de seis colaboradores. "Produzimos melhor quando temos mais tempo de lazer", defende a proprietária, inspirada no conceito de ócio criativo do sociólogo Domenico De Masi.

A proprietária pontua ainda que uma folga somente na semana é um trabalho extremamente pesado e vai totalmente de encontro à proposta do Cazori Café. "Estaria vendendo a ideia de relaxamento para o cliente com uma equipe supercarregada, e essa conta simplesmente não fecha", entende Ana Paula, que também defende o modelo pensando em reduzir a rotatividade dos colaboradores no café.

Endereço e horário de funcionamento

O Cazori Café fica na avenida Venâncio Aires, nº 1082. A cafeteria abrirá as portas ao público no dia 6 de outubro e funcionará de segunda a sexta, das 8h às 19h, e no sábado e domingo, das 9h às 18h.