Tradicional à la minuta da Cidade Baixa abrirá em casarão de 200 m²

À La Minuta da Terezinha Operando há mais de 13 anos na Cidade Baixa, o negócio se prepara para mais uma mudança de endereço. O restaurante, localizado na rua General Lima e Silva há três anos, irá ocupar a esquina da mesma rua, na altura da Lobo da Costa, nº 209. Em um casarão de 200 m² com mais de um século, a À La Minuta da Terezinha contará com uma cozinha maior do que a atual, dois salões, além de um estoque para os produtos.



A mudança de endereço vem acompanhada de outra transformação: a mudança de nome. O novo restaurante, além de levar o nome da Terezinha Capitanio, uma das proprietárias do negócio, leva o nome do seu esposo, Rudinei Capitanio, que também comanda o restaurante e a chapa da operação. A expectativa é que o À La Minuta da Terezinha e do Nei abra as portas no início de outubro.



“Por questões burocráticas, meu pai, quando abriu, fez toda papelada no nome da minha mãe. Quando saía a nota para os clientes vinha o nome Terezinha, e daí pegou”, explica Robson Capitanio, um dos filhos do casal, sobre a mudança do nome. Bife, feijão, arroz, ovo e batata frita. A combinação simples que não tem erro está presente no cardápio da maioria dos restaurantes. Mas há aqueles especiais, que são conhecidos pela sua à la minuta, e esse é o caso da. O restaurante, localizado na rua General Lima e Silva há três anos, irá ocupar a esquina da mesma rua, na altura da Lobo da Costa, nº 209., a À La Minuta da Terezinha contará com uma cozinha maior do que a atual, dois salões, além de um estoque para os produtos.. O novo restaurante, além de levar o nome da Terezinha Capitanio, uma das proprietárias do negócio, leva o nome do seu esposo, Rudineicomanda o restaurante e a chapa da operação. A expectativa é que o“Por questões burocráticas, meu pai, quando abriu, fez toda papelada no nome da minha mãe.”, explica Robson Capitanio, um dos filhos do casal, sobre a mudança do nome.

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A obra que começou a cerca de seis meses foi toda pensada para receber a tradicional à la minuta da Cidade Baixa NATHAN LEMOS/JC



A obra, que começou há cerca de seis meses, foi toda pensada para receber a tradicional à la minuta da Cidade Baixa. “Aqui, vai ser uma parede onde o pai quer dar destaque às batatas que usamos”, aponta Robson, falando sobre o processo das batatas fritas do restaurante, que são feitas da forma tradicional, descascadas na mão e fritadas na hora do pedido. “Nunca utilizamos as congeladas, pré-prontas”, garante o empreendedor.



O local contará com o buffet de saladas, em frente a cozinha de produção, assim como no restaurante atual. No andar térreo, além da cozinha, operará um dos salões do local, com capacidade para 70 pessoas. Ao todo, o novo restaurante comporta até 120 pessoas. “O segundo andar vai funcionar também, mas no início a ideia é abrir o primeiro andar somente para entender a demanda” explica Robson.



Atualmente, a À La Minuta da Terezinha conta com uma equipe de cinco pessoas, sendo Robson e os pais, uma funcionária fixa e uma freelancer. Hoje, o restaurante comporta 46 pessoas, com a expansão, a expectativa é aumentar o número de colaboradores. “Meu pai já está treinando uma menina para a chapa, mas é difícil achar mão de obra”, comenta Robson. A obra, que começou há cerca de seis meses, foi toda pensada para receber a tradicional à la minuta da Cidade Baixa. “Aqui, vai ser uma parede onde o pai quer dar destaque às batatas que usamos”, aponta Robson, falando sobre o processo das batatas fritas do restaurante, que são feitas da forma tradicional, descascadas na mão e fritadas na hora do pedido. “Nunca utilizamos as congeladas, pré-prontas”, garante o empreendedor.O local contará com o buffet de saladas, em frente a cozinha de produção, assim como no restaurante atual. No andar térreo, além da cozinha, operará um dos salões do local, com capacidade para 70 pessoas.. “O segundo andar vai funcionar também, mas no início a ideia é abrir o primeiro andar somente para entender a demanda” explica Robson.Atualmente, a À La Minuta da Terezinha conta com uma equipe de cinco pessoas, sendo Robson e os pais, uma funcionária fixa e uma freelancer. Hoje, o restaurante comporta 46 pessoas, com a expansão, a expectativa é aumentar o número de colaboradores. “Meu pai já está treinando uma menina para a chapa, mas é difícil achar mão de obra”, comenta Robson.

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Apesar da mudança de endereço, o foco do negócio segue sendo as à la minutas. De acordo com Robson, a ideia é permanecer com o mesmo cardápio para seguir mantendo a qualidade das entregas. O empreendedor comenta que a necessidade do novo espaço veio pela alta demanda, principalmente, aos fins de semana. “Quando a gente se mudou para o endereço atual, a gente não imaginava que ficaria tão pequeno”, comenta Robson. Segundo ele, o restaurante vende por dia 150 à la minutas, podendo chegar a 300 unidades aos fins de semana. “O meu pai segue o modelo antigo, o caderninho. Ele conta pela quantidade de ovos”, comenta Robson. Apesar da mudança de endereço, o foco do negócio segue sendo as à la minutas. De acordo com Robson, a ideia é permanecer com o mesmo cardápio para seguir mantendo a qualidade das entregas. O empreendedor comenta que a necessidade do novo espaço veio pela alta demanda, principalmente, aos fins de semana. “Quando a gente se mudou para o endereço atual, a gente não imaginava que ficaria tão pequeno”, comenta Robson.“O meu pai segue o modelo antigo, o caderninho. Ele conta pela quantidade de ovos”, comenta Robson.