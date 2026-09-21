Celebrando 10 anos de operação, confeitaria de Porto Alegre lança cookie na travessa

Uma massa de cookie servida ainda quente, acompanhada de sorvete, ganache e diferentes opções de toppings. Foi com essa combinação que a MaSweets decidiu celebrar os 10 anos de criação da marca e o primeiro aniversário da loja física. Inspirado em uma tendência que ganhou espaço principalmente nos Estados Unidos, o cookie na travessa foi lançado no aniversário da confeitaria em agosto e, após a boa recepção do público, a ideia é oferecer a opção em novas datas.



A ideia surgiu a partir do chamado scoop cookie, tendência viral de sobremesa que a proprietária Manoela Martins começou a acompanhar nas redes sociais. Ao mesmo tempo, a empreendedora percebeu a popularização de eventos gastronômicos dedicados a produtos específicos, como festivais de fatias de bolo e de brigadeiro. Como os cookies já haviam se tornado um dos carros-chefes do negócio, a confeiteira decidiu criar uma versão própria do evento. A proposta também teve como referência uma iniciativa semelhante realizada em Gramado.



“Vimos que estava muito em alta fora do Brasil. E também não tinha ninguém fazendo aqui em Porto Alegre e pensei ‘por que não criar o nosso?’, conta Manoela. No cookie na travessa, o cliente escolhe entre três bases: cookie tradicional com gotas de chocolate; o Dark, com chocolates meio amargo e branco, e brookie, que combina brownie e cookie . As porções têm cerca de 150 gramas e são mantidas aquecidas, com novas fornadas preparadas ao longo do evento. Cada montagem parte de R$ 35,00 e inclui uma bola de sorvete, opções de calda de ganache e um topping. Entre os complementos oferecidos estão Nutella, morango, biscoito Lotus Biscoff e sucrilhos caramelizados. Também é possível acrescentar outros toppings por um valor adicional.



Por enquanto, a novidade não deve integrar o cardápio diário. A estratégia é transformar o cookie na travessa em uma atração de eventos pontuais, especialmente aos fins de semana. Os domingos estão entre as possibilidades avaliadas pela empreendedora, já que a loja normalmente não abre nesse dia. “Muitos dos nossos clientes pedem para a gente abrir no domingo, então pensamos que pode ser uma opção”, explica a empreendedora.

De pão de mel na escola à loja própria

Se hoje os cookies estão entre os produtos de maior saída, a história da confeitaria começou com outro doce. Em 2016, quando cursava o terceiro ano do Ensino Médio, Manoela preparou uma receita de pão de mel e levou para a escola.



“A ideia surgiu de uma receita de alfajor que a minha avó fazia, e minha mãe tinha comentado. No fim, fiz um pão de mel e levei para a escola. O pessoal adorou”, lembra a proprietária. A aceitação dos colegas transformou a experiência em uma oportunidade de venda. Vieram encomendas do grêmio estudantil da escola e produtos preparados para datas comemorativas, como brownies no Dia dos Namorados.



O que começou sem a intenção de se tornar uma empresa também mudou os planos profissionais de Manoela. A jovem pensava em cursar Arquitetura, mas uma experiência durante o colégio fez com que percebesse que não era a área que gostaria de seguir. A confeitaria, que já ocupava espaço na rotina de Manoela, acabou ganhando mais espaço.



Ela ingressou no curso de Gastronomia e manteve a produção de doces paralelamente aos estudos. Em 2019, passou cerca de seis meses na França, em uma cidade próxima a Paris, onde teve contato com diferentes áreas da gastronomia e aprofundou a experiência na confeitaria. “Passei por várias áreas, mas meu foco sempre foi a confeitaria por causa da minha marca já”, afirma.

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Ainda em 2020, o negócio ganhou um novo impulso. A produção de ovos de Páscoa durante a pandemia teve uma procura acima da esperada e ajudou Manoela a decidir seguir profissionalmente com a marca. A operação continuou concentrada no delivery e em uma cozinha de produção até que, no ano passado, surgiu a oportunidade de ocupar um ponto físico. Ainda em 2020, o negócio ganhou um novo impulso. A produção de ovos de Páscoa durante a pandemia teve uma procura acima da esperada e ajudou Manoela a decidir seguir profissionalmente com a marca. A operação continuou concentrada no delivery e em uma cozinha de produção até que, no ano passado, surgiu a oportunidade de ocupar um ponto físico.

Os cookies são protagonistas do negócio Artur Koch/JC



A mudança também aumentou o movimento da operação. Atualmente, além de Manoela e Bibiana, outras cinco pessoas integram a equipe. A confeitaria recebe, em média, de 70 a 100 clientes por dia, considerando o movimento da loja, retiradas e delivery. Nos últimos três meses avaliados pela empresa, as vendas ficaram em torno de 15 mil itens mensais, somando cookies, bombons, bolos e outros produtos. A abertura da loja, segundo a empreendedora, não estava nos planos. O incentivo veio da mãe, Bibiana Martins, que hoje é sua sócia. O espaço encontrado era pequeno, mas atendia à intenção de ampliar o alcance do delivery e criar um ponto de retirada. Com apenas duas mesas, o modelo foi pensado inicialmente para funcionar principalmente como takeaway. Na prática, porém, parte dos clientes passou a querer permanecer no local para consumir.A mudança também aumentou o movimento da operação. Atualmente, além de Manoela e Bibiana, outras cinco pessoas integram a equipe.. Nos últimos três meses avaliados pela empresa, as vendas ficaram em torno de 15 mil itens mensais, somando cookies, bombons, bolos e outros produtos.

Cookies ganham protagonismo

Embora a marca complete uma década, os cookies entraram no cardápio há apenas cerca de dois anos. O produto, inicialmente pensado como um complemento, rapidamente ganhou espaço. Em dias comuns, são vendidos entre 100 e 150 cookies, enquanto nos fins de semana a quantidade pode chegar a cerca de 180 a 200 unidades.



O cardápio tem seis sabores fixos e uma criação especial que muda mensalmente. Entre os destaques está o Kinder, uma criação temporária que acabou ficando no cardápio fixo. Os cookies custam a partir de R$ 19,00 e podem chegar a R$ 28,00.

A MaSweets fica na rua Furriel Luíz Antônio de Vargas, nº 122 Artur Koch/JC

Endereço e funcionamento

A MaSweets está localizada na rua Furriel Luíz Antônio de Vargas, nº 122, no bairro Boa Vista. A confeitaria funciona de terça a sexta, das 12h às 18h, e aos sábados, das 13h às 18h. As edições do cookie na travessa são informadas através do Instagram da confeitaria (@masweets_).