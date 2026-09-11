Com investimento de R$ 600 mil e sem garçons, novo street food asiático abre em Porto Alegre

"Não gosto nem da palavra restaurante, por causa da expectativa que se cria nas pessoas, prefiro a palavra street food”, expõe Djeisson Gomes, operador da nova cozinha oriental que abriu em Porto Alegre. Conforme ele, o Taôri (@taorioriental) chega justamente para descomplicar o consumo dessa culinária milenar e cada vez mais presente no gosto dos porto-alegrenses.

Ainda em soft opening, as opções do street food, localizado na rua 24 de Outubro, contemplam pratos de diferentes países asiáticos, como China, Coreia do Sul, Japão e Tailândia — com suas devidas releituras.

Taôri Street Food, fachada Monica Coimbra/Divulgação/JC

"Peguei os produtos e as entradas que mais bombam, que as pessoas já conhecem da comida oriental como um todo e criei um mix de produtos, brincando em algumas situações. O bao está super na moda, o guioza todo mundo gosta, o karaage é aquele franguinho frito cítrico que agrada a todos, e o lámen a galera já está conhecendo e experimentando”, explica Djeisson, que projeta atender tanto a clientela dos arredores que busca por almoço quanto a galera que vem para o happy hour.



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A empreitada, que recebeu investimento de R$ 600 mil, não é o primeiro negócio de Djeisson. O empreendedor também toca a Balcone Pizza Napolitana, rede presente em seis bairros da Capital. Por trabalhar com um produto não tão caro e já pulverizado na cidade, ele quis passar adiante esse modus operandi na concepção do Taôri: operação mais enxuta, com 35 lugares, totens de autoatendimento e uma forte investida no delivery e take away.

Taôri Street Food, Lamén Monica Coimbra/Divulgação/JC

"Quis fazer um negócio descomplicado, como é a Balcone. A ideia era criar um produto de balcão com estilo e preço acessível, que superlegal para comer ali, mas também muito prático para pedir em casa ou retirar na loja”, evidencia o operador, que reforça a praticidade: sem garçons, o cliente pede direto no balcão e retira o prato quando estiver pronto.

Quem sabe faz ao vivo

Na cozinha aberta, cercada por vidros, dá para ver ao vivo as chamas que sobem das panelas wok em fogo alto, salteando os ingredientes bem diante dos clientes. Djeisson comenta que, apesar de aberto somente desde 1 de setembro, o Taôri já possui queridinhos do público. O clássico lámen, disponível em três sabores, custa a partir de R$ 59,00, é livre de lactose e o destaque de vendas até então.

Taôri Street Food, Bao Monica Coimbra/Divulgação/JC

A sopa de macarrão japonês é um dos pratos principais da casa, ao lado dos yakitoris — espetinhos grelhados servidos sobre purê —, dos donburis, prato tradicional japonês, e dos tailandeses Pad Thai e Khao Pad. Todos esses pratos ficam na faixa de R$ 46,00 a R$ 74,00, e competem com as entradas, que também concentram grande parcela dos pedidos. De R$ 27,00 a R$ 36,00, a cozinha oferece baos, guiozas e kimchi fries, pensadas principalmente para compartilhar. Para finalizar, o Taôri apresenta o mousse de matcha com chocolate branco e cream cheese como única sobremesa, pelo valor de R$ 19,00.



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Taôri Street Food, Mousse de matcha Monica Coimbra/Divulgação/JC

Em harmonia com negócios locais, a cerveja servida no local é da Cervejaria Alcapone, enquanto os vinhos ficam por conta do Suspeito.

Endereço e horário de funcionamento

O Taôri está localizado na rua 24 de Outubro, nº 1523, no bairro Auxiliadora. O street food asiático abre de segunda a sábado, das 11h30min às 14h30min e das 17h30min às 22h30min.

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