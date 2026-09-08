Novo xis do Menino Deus aposta na harmonização do lanche com cervejas artesanais

Xis e cerveja, a combinação que dificilmente dá errado, agora tem um novo ponto de encontro em Porto Alegre. Localizada no bairro Menino Deus, a Xizeria 321 aposta na harmonização de cervejas artesanais com diferentes opções do lanche, que levam o nome de estilos da bebida. Aberto em julho, o negócio é a consolidação de um negócio sonhado, pensado e planejado há mais de 20 anos pela advogada e empreendedora Fabiana Curia.

“Já tive um restaurante de comidas rápidas lá em 2000, antes da minha filha nascer. Por uma série de questões, fiquei três anos e acabei fechando”, conta Fabiana, que, além de empreender, continua atuando na área de formação. A paixão por cerveja e gastronomia, no entanto, permaneceu.

Regional Cervejas Artesanais fez surgir a certeza de que também deveria ter um negócio próprio. “Naquele momento, eu disse ‘não, tenho que ter o meu espaço’, e aí começou. Só que eu já tinha tudo na minha cabeça. São 20 anos, praticamente, pensando o que eu ia fazer.” A oportunidade de transformar a antiga paixão em um novo negócio surgiu em 2025, quando o marido dela, Carlos, comprou a, operação localizada ao lado da Xizeria 321. Cliente da Regional desde a abertura, Fabiana conta que a aquisição. “Naquele momento, eu disse ‘não, tenho que ter o meu espaço’, e aí começou. Só que eu já tinha tudo na minha cabeça.

O imóvel foi alugado em março e a casa levou cerca de três meses para ser estruturada. "Queria um lugar muito diferente. Demorou um pouco para abrir, porque tive que achar os profissionais perfeitos para me ajudar”, explica.

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Um xis para cada estilo de cerveja



Em vez de simplesmente oferecer xis e cervejas artesanais no mesmo endereço, Fabiana decidiu criar uma relação direta entre os dois. “ Pensei ‘o que eu vou fazer? Um xis’. Amo xis. Só que não quero só vender um xis, só vender cerveja. Quero uma cerveja que combine com um xis, ou um xis que combine com uma cerveja ”, explica. Por isso, todos os xis da casa recebem nomes inspirados em estilos de cerveja. A ideia é que o cliente possa escolher o lanche e, a partir dele, descobrir uma cerveja que combine com os sabores, ou fazer o caminho inverso.

O Xis Pilsen, carro-chefe da casa, é preparado com hambúrguer de costela, queijo cheddar e maionese grill. Já o Xis IPA leva uma linguiça artesanal inteira, além de maionese grill, tomate e alface.

O Xis Pilsen, carro-chefe da casa, é preparado com hambúrguer de costela, queijo cheddar e maionese grill XIZERIA/DIVULGAÇÃO/JC

A proposta é concentrar os recheios em proteínas e ingredientes escolhidos para criar combinações próprias. Os lanches são acompanhados de batata frita e baconese, uma maionese preparada com bacon.

Atualmente, são oito sabores de xis, além de três opções de baurus. Entre as criações está também o Bit Beer, preparado com filé de tilápia e pensado para harmonizar com uma cerveja do estilo sour. A combinação, segundo Fabiana, busca justamente trazer refrescância e ajudar a limpar o paladar.

Os petiscos partem de R$ 20,00, valor da porção de batata frita. Já os xis partem de R$ 38,00 no Xis Pilsen com batata, e chegam a R$ 60,00 no Xis Stout, preparado com coração grelhado.

Cervejas de diferentes origens

A casa conta com 16 torneiras personalizadas, sendo 13 destinadas às cervejas. As demais são utilizadas para outras bebidas, como drinks e espumante. A seleção de cervejas reúne estilos variados, começando pela Pilsen e passando por Session IPA, Double IPA, IPA e Red Ale. A intenção é oferecer alternativas inclusive para quem acredita não gostar de cerveja artesanal.

“Às vezes, quando a pessoa fala que não gosta de cerveja, é porque ela não achou o estilo dela. E todas elas são diferentes”, observa Fabiana. Para facilitar essa descoberta, a casa oferece pequenos copos para degustação. Assim, o cliente pode experimentar diferentes estilos antes de escolher o que vai beber.

A seleção segue ainda um critério específico: Fabiana afirma trabalhar somente com cervejas premiadas. As cervejas produzidas no Rio Grande do Sul são fornecidas por cervejarias locais. A carta também inclui rótulos de outros estados, como Santa Catarina. Entre as opções internacionais estão a Delirium, da Bélgica, e a Urquell, da República Tcheca.

Segundo Fabiana, a Pilsen segue sendo a mais procurada pelo público. Para ela, porém, o desafio está justamente em fazer com que o cliente saia da escolha mais tradicional e se permita experimentar.

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A decoração do espaço acompanha a proposta e também carrega referências pessoais da empreendedora. As bolachas de cerveja, por exemplo, pertencem à coleção de um colecionador e são peças importadas. Já algumas das latinhas de cerveja expostas fazem parte da coleção do pai de Fabiana, as mais novas, segundo ela, são de 2004.

A Xizeria conta com 13 torneiras de cerveja e três torneiras dedicadas a espumante e drinks Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC

Endereço e horário de funcionamento

A Xizeria 321 está localizada na rua Mucio Teixeira, nº 321, no bairro Menino Deus. O estabelecimento funciona de terça-feira a domingo, das 17h à meia-noite. Aos domingos, o atendimento segue até as 23h.