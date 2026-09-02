Cafeteria que mistura Minas Gerais e Estados Unidos abrirá em shopping de Porto Alegre

Uai Why chegará em novembro ao Shopping Iguatemi Porto Alegre. Após completar dois anos de existência em agosto deste ano, o negócio, que já possui duas unidades, uma no Bom Fim e outra no Moinhos de Vento, se instalará no segundo piso do shopping, em frente ao GNC Cinemas. , cafeteria que mescla os sabores da cultura mineira e norte-americana,Após completar dois anos de existência em agosto deste ano, o negócio, que já possui duas unidades, uma no Bom Fim e outra no Moinhos de Vento,em frente ao GNC Cinemas.

O mineiro Claudenir, proprietário da marca ao lado da parceira americana Kylie, esclarece que terá que se adaptar às características de um complexo lojista maior. O cardápio será mantido, mas a loja ganhará mais espaço para produtos da marca — como cafés em grão, ecobags e bonés — voltados ao público natural de shopping, que costuma buscar presentes.

"O Iguatemi nos procurou, pois eles tinham um espaço onde queriam um café que fosse menos tradicional para dar mais dinâmica a essa região do shopping", explica.

Outras unidades

A Uai Why estreou em julho de 2024 no Bom Fim, misturando as raízes mineira e norte-americana do casal em um cardápio de cafés gelados e pães de queijo recheados, e rapidamente ganhou repercussão nacional. Em fevereiro deste ano, o negócio abriu sua segunda loja na rua Padre Chagas, no Moinhos de Vento, integrada ao salão de beleza Cooper — unidade que reproduz o cardápio da matriz, com exceção dos frozens, exclusivos do Bom Fim.

Com a nova unidade no Shopping Iguatemi Porto Alegre, a Uai Why deixa as ruas dos bairros para testar, pela primeira vez, o público de shopping center.

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