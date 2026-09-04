Açaí na lata viraliza e vende 100 unidades em uma hora na Expointer

Não é de hoje que o açaí viralizou. Há alguns anos, o produto original da região amazônica ganhou o Brasil e passou a aparecer em diferentes formatos, com combinações e acompanhamentos. Com direito a adaptações que vão de Nutella a leite Ninho e leite condensado, gerando discussões sobre o que seria o “verdadeiro açaí", o produto parece encontrar, a cada temporada, uma nova maneira de conquistar o público. Desta vez, a novidade desembarcou na Expointer: o açaí na lata.
O produto foi desenvolvido pelo Mina do Açaí especialmente para a feira. A marca de Canoas participa pela primeira vez da Expointer. A novidade parte de R$ 22,00 e é comercializada em três versões: açaí puro, com leite em pó ou com leite condensado. E o público não demorou para aderir. Segundo a colaboradora Yasmin Gorges, foram 100 latas vendidas em apenas uma hora de operação. “Foi uma criação desenvolvida como novidade para Expointer. Somos os únicos a ter o açaí na lata. Está viralizando aqui na feira”, afirma Yasmin.
A lata é entregue pronta, com a proposta de transformar o consumo do açaí em uma experiência diferente, mas sem abandonar a praticidade.
O lançamento divide espaço com outro produto que chama atenção no estande, a salada de frutas com creme de manga. Em um único dia, a empresa estima ter vendido cerca de 500 copos da sobremesa que custa R$ 23,00. De acordo com os colaboradores, o movimento gerou filas que precisaram ser geridas pela própria equipe.
Para além da feira e da loja instalada na praça de alimentação do Park Shopping Canoas, a marca já montou uma operação de verão em Capão da Canoa, no Litoral Gaúcho. Na última temporada, a salada de frutas com creme de manga conquistou o litoral também. “A gente não estava preparado para o boom que deu para a salada de frutas. Todo mundo ficou enlouquecido”, conta o proprietário, Evaldo Viana.
O produto foi desenvolvido pelo Mina do Açaí especialmente para a feira. A marca de Canoas participa pela primeira vez da Expointer. A novidade parte de R$ 22,00 e é comercializada em três versões: açaí puro, com leite em pó ou com leite condensado. E o público não demorou para aderir. Segundo a colaboradora Yasmin Gorges, foram 100 latas vendidas em apenas uma hora de operação. “Foi uma criação desenvolvida como novidade para Expointer. Somos os únicos a ter o açaí na lata. Está viralizando aqui na feira”, afirma Yasmin.
A lata é entregue pronta, com a proposta de transformar o consumo do açaí em uma experiência diferente, mas sem abandonar a praticidade.
O lançamento divide espaço com outro produto que chama atenção no estande, a salada de frutas com creme de manga. Em um único dia, a empresa estima ter vendido cerca de 500 copos da sobremesa que custa R$ 23,00. De acordo com os colaboradores, o movimento gerou filas que precisaram ser geridas pela própria equipe.
Para além da feira e da loja instalada na praça de alimentação do Park Shopping Canoas, a marca já montou uma operação de verão em Capão da Canoa, no Litoral Gaúcho. Na última temporada, a salada de frutas com creme de manga conquistou o litoral também. “A gente não estava preparado para o boom que deu para a salada de frutas. Todo mundo ficou enlouquecido”, conta o proprietário, Evaldo Viana.
O creme, segundo ele, tem uma relação direta com suas origens. Mineiro, Evaldo chegou ao Rio Grande do Sul planejando permanecer por apenas dois anos, e já são 23 anos no Estado. Antes de empreender, trabalhou durante 17 anos na administração do Aeroporto Salgado Filho. Depois de se aposentar, decidiu criar o negócio para os filhos. “Eu e a minha esposa montamos o açaí para os nossos filhos”, conta.
A primeira loja da Minas do Açaí foi aberta em 2018. Em 2020, a empresa inaugurou a fábrica no bairro Fátima, em Canoas, onde Evaldo viveu parte dessa trajetória. A expansão também levou a empresa para eventos e outros pontos do Estado. Além da Expointer, a marca passou pelo Parque Harmonia.
A primeira loja da Minas do Açaí foi aberta em 2018. Em 2020, a empresa inaugurou a fábrica no bairro Fátima, em Canoas, onde Evaldo viveu parte dessa trajetória. A expansão também levou a empresa para eventos e outros pontos do Estado. Além da Expointer, a marca passou pelo Parque Harmonia.
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Na Expointer, o volume de produção mostra o tamanho da procura. A empresa leva o açaí pronto da fábrica e chega a movimentar entre 30 e 35 galões por dia. Cada galão rende aproximadamente 20 copos, o que pode representar até 700 porções diárias.
Na Expointer, o volume de produção mostra o tamanho da procura. A empresa leva o açaí pronto da fábrica e chega a movimentar entre 30 e 35 galões por dia. Cada galão rende aproximadamente 20 copos, o que pode representar até 700 porções diárias.