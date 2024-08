Há 10 anos no Menino Deus, pub é ponto de encontro de moradores

Comemorando 10 anos de existência como ponto de encontro de apreciadores de cervejas artesanais, o pub Regional Cervejas Artesanais, na rua Múcio Teixeira, nº 329, no Menino Deus, é tido como ponto de encontro para moradores da região. Comandada por Max Vioni há dois anos, a operação foi uma, como tantas outras, afetada pelas águas em maio.

"Já tinha passado por muitas dificuldades, mas essa enchente foi algo que não esperávamos", comenta Max. A força da água danificou equipamentos, estoques e comprometeu a operação do local. "Perdi muito, mas não tudo. Tive ajuda da minha esposa, Catarine, e de amigos e clientes fiéis que não me deixaram desistir", lembra.

LEIA TAMBÉM > Fábrica de sorvetes de Porto Alegre resiste à enchente e planeja expansão

Com a inundação, Max precisou improvisar, levando os barris e freezers para uma câmara fria no bairro Tristeza. "Foi um esforço coletivo, e isso me deu força para seguir em frente", afirma. O espaço, no entanto, ainda carrega marcas da enchente, como o piso, que era vinílico, mas foi arrancado pela força da água e agora está com os azulejos e restos de cola.

Outra marca importante que Max segue carregando é um remo fixado na parede. "As pessoas passavam de caiaque aqui na frente, usavam a placa da rua e as arvores para conseguir amarrar esses caiaques e fazer os resgates. Um homem que veio do Nordeste ajudar a resgatar as pessoas comprou um caiaque e, para não ter de gastar transportando, vendeu por aqui mesmo", explica Max. "Comprei o caiaque e tive essa ideia de deixar o remo na parede, para simbolizar esse acontecimento e a nossa resistência", ressalta.

Com a retomada das atividades, a Regional voltou a operar todos os dias, das 15h à meia-noite. Uma das estratégias adotadas para atrair os clientes foi a promoção diária de chope, onde qualquer tamanho maior é vendido pelo preço do menor até às 20h.

Hoje, o local conta com mais de 50 rótulos de cervejas artesanais de Porto Alegre e da Região Metropolitana. Os valores partem de R$10,00 e os tamanhos variam entre 355ml e 1,5L. O local também conta com cinco torneiras de chopes sazonais.

Com otimismo no futuro da Regional, Max explicita: "As expectativas são as melhores possíveis. Acredito que as coisas vão melhorar ainda mais". A programação de eventos para o próximo semestre já está em andamento, incluindo uma grande celebração com música ao vivo e participação de cervejarias parceiras para a comemoração de uma década de operação da Regional. Para Max, o que mantém o negócio de pé é a comunidade fiel. " Tenho clientes que são como amigos, que não mediram esforços para me ajudar ", conta, relembrando que, no dia de reabertura do local, surpreendeu-se com o grande número de consumidores. "É isso que me dá força para continuar", ressalta Max.