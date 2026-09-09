Nova delicatessen em Porto Alegre aposta em sanduíches italianos com massa de pizza napoletana

Sanduíches italianos feitos com massa de pizza napoletana são a aposta da Louie’s Italian Deli (@louies_deli), nova delicatessen inspirada na cultura italiana de Nova York que abriu na rua 24 de Outubro, no bairro Auxiliadora. O panuozzo leva apenas quatro ingredientes — farinha, sal, fermento e água — e, segundo o casal de empreendedores Érico Rabelo e Luciane D'Aviz, é uma refeição completa.



Após viverem 14 anos no exterior, entre França, Estados Unidos e, por último, Canadá durante 8 anos, muitas vezes comiam de forma rápida e em horários alternativos, o que os fez mudar a mentalidade em relação ao sanduíche, tirando-o do lugar de lanche rápido para posicioná-lo como alta gastronomia. Agora em Porto Alegre, a ideia foi oferecer uma opção gastronômica substancial e rápida para preencher lacunas de horário no comércio da Capital.

Repensando o sanduíche

"Depois que a gente saiu do Brasil, entendemos o sanduíche como uma refeição muito bem planejada, e não apenas como um lanche. Enquanto por volta de 15h não tem mais um prato feito ou xis aberto, a gente oferece uma refeição completa no meio da tarde", evidencia Érico.

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O Louie's Italian Deli fica no nº 1600 da rua 24 de Outubro Gustavo Marchant/Especial/JC

Para evitar filas, a rapidez na entrega é um dos pilares do negócio. A massa do panuozzo, por exemplo, é aberta e assada no momento do pedido, na frente do cliente, para que ele aproveite enquanto o lanche é preparado em poucos minutos para ir escolhendo os condimentos expostos no balcão. Para evitar filas, a rapidez na entrega é um dos pilares do negócio. A massa do panuozzo, por exemplo, é

Segundo Luciane, tais escolhas foram pensadas observando uma tendência mundial: os trabalhadores querem otimizar o tempo de intervalo.

"As pessoas querem aproveitar mais o seu intervalo, comer alguma coisa boa, mas ainda com um tempo para poder aproveitar a sua pequena folga durante o trabalho. Na Louie’s, em menos de 15 minutos tu já estás comendo", aponta a empreendedora.

Essa preocupação com os clientes reflete, inclusive, na escala dos funcionários: a delicatessen aplica o regime 5x2 e não abre aos domingos.



"Nós nunca pensamos em ser 6x1, voltamos do Canadá e ficamos impressionados, foi quase uma ignorância nossa. Dessa maneira (5x2), podemos dar uma resetada e oferecer um ponto de qualidade de vida para quem trabalha conosco, assim os colaboradores podem aproveitar mais dias com a família", explica Érico.



O casal já teve um negócio anterior, em Vancouver, que se chamava Farofa Foods e oferecia pratos tradicionais como feijoada e bobó de camarão para os imigrantes que sentiam saudade da comida brasileira.

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Assim como a fornada de cookies, todos os ingredientes — e sua produção — são diários Gustavo Marchant/Especial/JC

A saudade também os atingiu, e, na volta ao Brasil, decidiram abrir a delicatessen ítalo-americana, aproveitando que a veia culinária vem dos dois: Érico e Luciane são formados em Gastronomia pela Unisinos. Ele trabalhou inicialmente como consultor na Nestlé, mas dedicou sua carreira à aviação, decolando por companhias aéreas norte-americanas. Já Luciane continuou no ramo: se aperfeiçoou na Ecole Lenôtre, prestigiada escola francesa de artes culinárias e confeitaria, e, no Canadá, consolidou sua carreira em Vancouver e Toronto. Por lá, deu aulas de confeitaria em uma escola e formulou e ajustou o cardápio de duas redes de cafés — sendo uma delas italiana — que juntas somam mais de 15 lojas.

Panuozzo com sotaque gaúcho

O panuozzo recebeu uma releitura na delicatessen, com uma massa mais leve e aerada para "abraçar" todos os ingredientes — garantindo que o recheio não fique muito seco ou molhado demais a ponto de encharcar a massa. De acordo com Érico, o lanche segue o DNA do gaúcho, que gosta de comer bem, por isso é bem servido, e chega até assustar quem o vê pela primeira vez. Atualmente, a loja tem 11 sabores de sanduíche, sendo metade vegetarianos.

"A gente pega a base da massa de pizza napoletana e dá uma modificada para ela ficar mais com essa cara de sanduíche, na qual ela tem que ser crocante por fora, macia por dentro, para ter o recheio na umidade certa", diz o empreendedor, que reforça a posição principal do panuozzo como uma refeição completa e não apenas um acessório do menu.

Segundo os sócios Érico e Luciane, em 15 minutos já dá para saborear os panuozzi — pensados para quem quer otimizar o intervalo Gustavo Marchant/Especial/JC

Mas também há espaço para o doce: dá para encontrar cookies de chocolate com fornadas diárias, café passado no estilo norte-americano que dispensa cápsulas, e soft serve, nos sabores de baunilha e chocolate.

Endereço e horário de funcionamento

A Louie’s Italian Deli fica na rua 24 de Outubro, no bairro Auxiliadora. A delicatessen funciona das 11h às 19h, de segunda a sábado.