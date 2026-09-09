Gustavo Marchant

Gustavo Marchant Estagiário do GeraçãoE


Novidade

Nova delicatessen em Porto Alegre aposta em sanduíches italianos com massa de pizza napoletana

Criada por um casal que passou 14 anos no exterior, a Louie's Italian Deli traz para a Capital a proposta das delicatessens ítalo-americanas
Sanduíches italianos feitos com massa de pizza napoletana são a aposta da Louie’s Italian Deli (@louies_deli), nova delicatessen inspirada na cultura italiana de Nova York que abriu na rua 24 de Outubro, no bairro Auxiliadora. O panuozzo leva apenas quatro ingredientes — farinha, sal, fermento e água — e, segundo o casal de empreendedores Érico Rabelo e Luciane D'Aviz, é uma refeição completa.

Após viverem 14 anos no exterior, entre França, Estados Unidos e, por último, Canadá durante 8 anos, muitas vezes comiam de forma rápida e em horários alternativos, o que os fez mudar a mentalidade em relação ao sanduíche, tirando-o do lugar de lanche rápido para posicioná-lo como alta gastronomia. Agora em Porto Alegre, a ideia foi oferecer uma opção gastronômica substancial e rápida para preencher lacunas de horário no comércio da Capital.
Sanduíches italianos feitos com massa de pizza napoletana são a aposta da Louie’s Italian Deli (@louies_deli), nova delicatessen inspirada na cultura italiana de Nova York que abriu na rua 24 de Outubro, no bairro Auxiliadora. O panuozzo leva apenas quatro ingredientes — farinha, sal, fermento e água — e, segundo o casal de empreendedores Érico Rabelo e Luciane D'Aviz, é uma refeição completa.

Após viverem 14 anos no exterior, entre França, Estados Unidos e, por último, Canadá durante 8 anos, muitas vezes comiam de forma rápida e em horários alternativos, o que os fez mudar a mentalidade em relação ao sanduíche, tirando-o do lugar de lanche rápido para posicioná-lo como alta gastronomia. Agora em Porto Alegre, a ideia foi oferecer uma opção gastronômica substancial e rápida para preencher lacunas de horário no comércio da Capital.

Repensando o sanduíche

"Depois que a gente saiu do Brasil, entendemos o sanduíche como uma refeição muito bem planejada, e não apenas como um lanche. Enquanto por volta de 15h não tem mais um prato feito ou xis aberto, a gente oferece uma refeição completa no meio da tarde", evidencia Érico.
O Louie's Italian Deli fica no nº 1600 da rua 24 de Outubro | Gustavo Marchant/Especial/JC
O Louie's Italian Deli fica no nº 1600 da rua 24 de Outubro Gustavo Marchant/Especial/JC

Para evitar filas, a rapidez na entrega é um dos pilares do negócio. A massa do panuozzo, por exemplo, é aberta e assada no momento do pedido, na frente do cliente, para que ele aproveite enquanto o lanche é preparado em poucos minutos para ir escolhendo os condimentos expostos no balcão.
Segundo Luciane, tais escolhas foram pensadas observando uma tendência mundial: os trabalhadores querem otimizar o tempo de intervalo.
"As pessoas querem aproveitar mais o seu intervalo, comer alguma coisa boa, mas ainda com um tempo para poder aproveitar a sua pequena folga durante o trabalho. Na Louie’s, em menos de 15 minutos tu já estás comendo", aponta a empreendedora.
Essa preocupação com os clientes reflete, inclusive, na escala dos funcionários: a delicatessen aplica o regime 5x2 e não abre aos domingos.

"Nós nunca pensamos em ser 6x1, voltamos do Canadá e ficamos impressionados, foi quase uma ignorância nossa. Dessa maneira (5x2), podemos dar uma resetada e oferecer um ponto de qualidade de vida para quem trabalha conosco, assim os colaboradores podem aproveitar mais dias com a família", explica Érico.

O casal já teve um negócio anterior, em Vancouver, que se chamava Farofa Foods e oferecia pratos tradicionais como feijoada e bobó de camarão para os imigrantes que sentiam saudade da comida brasileira.
Assim como a fornada de cookies, todos os ingredientes — e sua produção — são diários | Gustavo Marchant/Especial/JC
Assim como a fornada de cookies, todos os ingredientes — e sua produção — são diários Gustavo Marchant/Especial/JC
A saudade também os atingiu, e, na volta ao Brasil, decidiram abrir a delicatessen ítalo-americana, aproveitando que a veia culinária vem dos dois: Érico e Luciane são formados em Gastronomia pela Unisinos. Ele trabalhou inicialmente como consultor na Nestlé, mas dedicou sua carreira à aviação, decolando por companhias aéreas norte-americanas. Já Luciane continuou no ramo: se aperfeiçoou na Ecole Lenôtre, prestigiada escola francesa de artes culinárias e confeitaria, e, no Canadá, consolidou sua carreira em Vancouver e Toronto. Por lá, deu aulas de confeitaria em uma escola e formulou e ajustou o cardápio de duas redes de cafés — sendo uma delas italiana — que juntas somam mais de 15 lojas.

Panuozzo com sotaque gaúcho

O panuozzo recebeu uma releitura na delicatessen, com uma massa mais leve e aerada para "abraçar" todos os ingredientes — garantindo que o recheio não fique muito seco ou molhado demais a ponto de encharcar a massa. De acordo com Érico, o lanche segue o DNA do gaúcho, que gosta de comer bem, por isso é bem servido, e chega até assustar quem o vê pela primeira vez. Atualmente, a loja tem 11 sabores de sanduíche, sendo metade vegetarianos. 
"A gente pega a base da massa de pizza napoletana e dá uma modificada para ela ficar mais com essa cara de sanduíche, na qual ela tem que ser crocante por fora, macia por dentro, para ter o recheio na umidade certa", diz o empreendedor, que reforça a posição principal do panuozzo como uma refeição completa e não apenas um acessório do menu.
Segundo os sócios Érico e Luciane, em 15 minutos já dá para saborear os panuozzi — pensados para quem quer otimizar o intervalo | Gustavo Marchant/Especial/JC
Segundo os sócios Érico e Luciane, em 15 minutos já dá para saborear os panuozzi — pensados para quem quer otimizar o intervalo Gustavo Marchant/Especial/JC
Mas também há espaço para o doce: dá para encontrar cookies de chocolate com fornadas diárias, café passado no estilo norte-americano que dispensa cápsulas, e soft serve, nos sabores de baunilha e chocolate. 

Endereço e horário de funcionamento

A Louie’s Italian Deli fica na rua 24 de Outubro, no bairro Auxiliadora. A delicatessen funciona das 11h às 19h, de segunda a sábado. 