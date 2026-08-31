Serviço de encomendas de filé Wellington é novidade em Porto Alegre e Região Metropolitana

O Beef Wellington, prato da culinária britânica, é conhecido ao redor do mundo por despertar a curiosidade sobre o sabor da iguaria. Apostando nesse interesse, um serviço de entregas por encomenda passa a operar na Região Metropolitana de Porto Alegre, através do preparo do chef de cozinha Lucas Lorenzon.

Natural de Canoas, Lucas, concilia o interesse pela carreira de piloto com seu trabalho na cozinha. O chef de 23 anos já passou pela cozinha de diversos restaurantes, mas teve seu primeiro contato com o prato protagonista de seus investimentos trabalhando em um navio de cruzeiro.

"Passei por vários países da Europa. Obtive uma bagagem muito boa, muito conhecimento", compartilha.

A ideia de investir nas encomendas do prato partiu da necessidade de Lucas em custear sua outra carreira, piloto de avião. Segundo ele, o curso de preparação necessita de investimento alto, o que o fez optar por uma nova operação gastronômica para além do trabalho em restaurante.

"Foi uma coisa que começou de uma ideia, de um start do nada", lembra Lucas, enfatizando a espontaneidade da empreitada.

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Prato conhecido

Filé mignon envolto em massa folhada, acompanhado de copa, duxelle de cogumelos e finalizado na mostarda é a aposta de prato para o serviço de encomendas.

Filé mignon envolto em massa folhada, acompanhado de copa, Duxelle de cogumelos e finalizado na mostarda é a aposta de prato para o serviço de encomendas. Arquivo pessoal/JC

Lucas, como chef de cozinha, realizou algumas pequenas alterações em comparação a receita original de filé Wellington, como a substituição do presunto de parma.

"Testei com copa e achei que o resultado ficou melhor ainda", explica o chef, acrescentando que os insumos são adquiridos e utilizados na mesma semana para manter a qualidade.

Segundo ele, já foram comercializados cerca de 200 pratos, atendendo principalmente Canoas e Porto Alegre, estando inclusos no levantamento clientes que repetiram o pedido.

"Vejo uma procura por curiosidade do prato em si. Muita gente que tem curiosidade de provar porque é um prato famoso. Não encontra em muitos lugares para comer aqui no Rio Grande do Sul", detalha.

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Funcionamento e cardápio

Atualmente, a operação acontece de forma caseira, com pedidos que podem ser realizados, principalmente, via Instagram e WhatsApp, operando sempre pelo modelo de encomenda. "Geralmente, o pessoal encomenda um, dois dias antes", detalha. Após, recebido o filé precisa ser assado, sendo essa finalização realizada pelo cliente.

"A pessoa não se preocupa com nada, ela só encomenda e chega na casa dela. É muito simples, é chegar e colocar no forno, porque já vai o molho pronto e o filé precisa somente assar."