Celebrando 11 anos, marcas gaúchas consolidadas anunciam novidades

Há negócios que conseguem atravessar uma década sem perder a conexão com o lugar onde nasceram. Em 2026, enquanto o GeraçãoE completa 11 anos acompanhando as transformações do empreendedorismo gaúcho, uma série de negócios que surgiram no Estado no mesmo período também chegam a essa marca.



É o caso do 20Barra9, que abriu sua primeira casa em 2015, na rua Hilário Ribeiro, no bairro Moinhos de Vento. O primeiro ponto da marca fechou as portas em 2024, porém, o encerramento da operação onde tudo começou foi apenas um dos desafios enfrentados durante a expansão da rede.



O restaurante, hoje situado em pontos marcantes da Capital, como o Iguatemi Porto Alegre, Pontal Shopping e o Cais Embarcadero, seis anos após a inauguração, passou a fazer parte do Grupo Manda Brasa, que engloba o 20Barra9, De Rua e o 1835 Carne e Brasa, em Canela. Além disso, o grupo conta com uma operação do 20Barra9 na temporada de verão no Bali Hai Atlântida, em Xangri-lá.



“ Falamos que foram 10 primeiros anos bem intensos, porque a gente teve várias aberturas de casa, tivemos uma pandemia e uma enchente que acabamos superando. Ano passado, foi o ano de estabilização da marca para a gente dar um novo salto de crescimento que começa no fim deste ano ”, comenta Martin Tellechea, sócio do Grupo Manda Brasa, sobre o primeiro ano após a primeira década de negócio. Entre as novidades está a inauguração de um 20Barra9 no Parque Caracol, em Canela, na Serra Gaúcha. O lançamento da nova operação acontece em outubro.



Além da novidade na Serra, Martin antecipa alguns novos investimentos para o último trimestre do próximo ano, entre eles uma nova marca do Grupo Manda Brasa. “Vai ser em um novo prédio, o Country Tower, da CLF, que também fomos convidados e ficamos muito contentes”, comenta ele, sobre o novo negócio, que irá ocupar o prédio corporativo na avenida Nilo Peçanha.



“Acredito que essa região seja uma das mais pujantes em Porto Alegre. Vamos estar pertinho do Iguatemi, testando uma nova operação, uma outra gastronomia, com raízes gaúchas, mas com outro tipo de culinária, que em breve vamos dar mais detalhes.” Parte da identidade da capital gaúcha Além de se consolidar como um negócio, a marca também passou a fazer parte da identidade de Porto Alegre. Seja pela gastronomia com base nas raízes gaúchas, pelos eventos realizados ou pelo próprio nome, que faz referência à data da Revolução Farroupilha, o 20Barra9 está entre os estabelecimentos que celebram a cultura e o estilo da cidade e do Estado como um todo.



“É um baita orgulho para a gente poder estar tão enraizado com Porto Alegre, com o Rio Grande do Sul. É algo que está presente no nosso nome”, afirma o empreendedor.



Martin salienta também a escolha dos pontos, algo que o grupo considerou importante e significativo, pois foram locais que dialogam com a ideia de celebrar Porto Alegre. Eventos e ativações como braço do negócio

“Sempre falamos que queremos ser mais que um restaurante, mais que uma operação gastronômica. Hoje, somos uma marca com várias vertentes de negócio e, sem dúvidas, os eventos são importantes para gerar conexão com a comunidade”, reflete Martin.



De acordo com o empreendedor, parte do crescimento da marca e das conquistas alcançadas se dá a partir da relação construída com os clientes para fora dos restaurantes. Com 12 horas de churrasco open food, atrações culturais, entre outras ações, o Festival Manda Brasa é um dos exemplos. Realizado pelo 20Barra9, em parceria com o Instituto Caldeira e a Opinião Produtora, o evento celebra o aniversário da marca.



“Desse jeito, acabamos participando de vários momentos da vida do cliente. Isso cria uma memória nas pessoas e um sentimento de pertencimento muito grande, fazendo com que elas sigam nos acompanhando em outros momentos depois disso”, explica.



Para além dos eventos próprios, a marca hoje busca estar presente em iniciativas que fomentem a cena empreendedora, cultural e de inovação da Capital, como o South Summit Brazil. “A gente se empenha muito em poder participar e ajudar Porto Alegre como um todo a crescer. Somos superparceiros do Instituto Caldeira, porque entendemos que é uma iniciativa muito importante para a cidade, e inclusive realizamos a nossa festa lá”, comenta, afirmando que, até o fim de 2026, a ideia é ocupar um imóvel em frente ao hub de inovação com o backoffice da empresa, hoje localizado no bairro Auxiliadora. O que permanece depois da primeira década?

Atualmente, o Grupo Manda Brasa conta com 270 colaboradores. Com a nova operação no Parque Caracol, a expectativa é a contratação de mais de 30 funcionários. De acordo com Martin, durante a temporada de verão, com a operação no Litoral, o grupo pode chegar a 370 pessoas.



“Começamos na Hilário Ribeiro, durante três anos a gente só tinha aquela loja pequena, e, agora, já estamos indo para a sétima operação”, comenta, sobre o crescimento em 11 anos, que exige estratégia, planejamento e treinamento.



“Temos que formar muitos líderes, muita gente que vá poder nos representar como donos, e são donos, se sentem donos lá na ponta do negócio”, comenta Martin, observando que o principal desafio atual é a formação de gente. “Por isso, muitas vezes, falamos não para algumas operações para poder se organizar e não dar um passo maior que a perna. Precisamos de muita gente para seguir crescendo”, destaca.



Os próximos passos já alcançam um território maior do que o Sul do País. “ Estamos preparando, principalmente, a nossa estrutura de back, que está por trás das operações e que é importante para fazer a máquina rodar, para poder, de fato, ir bem estruturado para fora do Estado, possivelmente São Paulo sendo o destino ”, afirma.



Para a expansão, o empreendedor garante que o cuidado com as pessoas é algo que permanece após a primeira década do negócio. “Acho que o principal é o cuidado com as pessoas, desde os nossos clientes aos nossos funcionários, que chamamos de clientes internos. É algo que vai nos fazer seguir crescendo”, constata Martin.

Cervejaria de Campo Bom aposta em tecnologia para seguir crescendo

A criação da marca partiu de uma percepção sobre o comportamento do mercado internacional

Foto: ROLETA RUSSA/DIVULGAÇÃO/JC

Há negócios que usam a marca de 10 anos como ponto de partida para um novo momento. É o caso da Roleta Russa, marca de cervejas artesanais criada há 11 anos dentro da Cervejaria Imigração, em Campo Bom, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Nascida da aposta em um estilo que ainda ganhava espaço no Brasil, a empresa construiu sua trajetória em torno das cervejas artesanais lupuladas e, hoje, segundo Otávio Leon Ermel, diretor e fundador da marca, a Roleta Russa está entre as maiores produtoras desse segmento no País.



A criação da marca partiu de uma percepção dos empreendedores sobre o comportamento do mercado internacional. “Sempre fomos apaixonados por cervejas lupuladas. Baseando-se em uma tendência que se consolidou em outros países, como Inglaterra e Estados Unidos, nós sabíamos que chegaria esse momento no nosso País”, comenta Otávio.



Desde então, a operação passou por uma expansão que exigiu mudanças dentro da própria empresa. A fábrica, que começou com 500 m², cresceu ao longo dos anos, acompanhando a evolução comercial da marca. Segundo o empreendedor, atualmente os produtos chegam a praticamente todos os estados brasileiros, além de trabalhos pontuais no mercado asiático.



A identidade visual da Roleta Russa acompanha a proposta de seus produtos. Com uma comunicação jovem e irreverente, a marca aposta em uma linguagem compatível com o perfil das cervejas que produz. “Uma marca que só faz cervejas extremas se permite a uma comunicação ousada, descolada", explica o diretor.

Crescimento e desafios do mercado



A ampliação da produção e da distribuição exigiu investimentos em processos de controle, além de treinamento e qualificação das equipes. Para Otávio, quanto maior a operação, maior também é o impacto de eventuais erros.



“Acredito que o desafio acaba sendo uma sequência: crescer comercialmente, crescer industrialmente, treinar e qualificar as equipes. Sempre com o foco de entregarmos produtos de qualidade, pois quanto mais cresce, mais precisa investir em controles, pois errar pode custar caro quando se é maior”, identifica o empreendedor.



A distribuição nacional também adicionou complexidade à operação. Além dos custos logísticos, a empresa precisa lidar com regras tributárias diferentes entre os estados. O varejo, por sua vez, tornou-se um dos principais canais da marca. “Representa grande parte do faturamento, pois após a pandemia este mercado cresceu muito, como consequência do hábito das pessoas consumirem em casa”, explica.

De olho no futuro e nas tendências

Com a primeira década concluída, a preocupação agora é acompanhar a mudança nos hábitos de consumo sem abandonar a característica que deu origem ao negócio. A empresa passou a desenvolver versões que atendem a públicos e ocasiões diferentes, como cervejas lupuladas sem álcool, sem glúten e com zero carboidratos e zero açúcar.



A diversificação também chegou a outras categorias. Recentemente, a marca começou a desenvolver drinks em versões de combos com whisky, vodka e gin. A estratégia é ampliar as possibilidades de consumo e acompanhar novas tendências, mantendo a essência de produtos.



A tecnologia é outra frente de investimento para os próximos anos. “Estamos sempre em busca de tendências e novas tecnologias, recentemente adquirimos um equipamento dinamarquês para a remoção do álcool. Uma tecnologia que retira o álcool do produto pronto preservando o aroma e sabor após a remoção”, destaca Otávio.



Para ele, crescer depois dos primeiros dez anos depende menos de ser fiel a um modelo e mais de entender as mudanças do consumidor. O empreendedor ainda indica ações que podem contribuir com o crescimento contínuo, após a consolidação do negócio. “Tenham uma boa equipe, discutam sobre problemas, soluções e objetivos, o time faz toda a diferença para o seu negócio. Invista no seu negócio e entenda as necessidades dos clientes, pois é o consumo gerado por ele que vai determinar a continuidade da sua empresa”, aconselha.



Cervejaria de Campo Bom aposta em tecnologia para seguir crescendo

A criação da marca partiu de uma percepção sobre o comportamento do mercado internacional

Foto: ROLETA RUSSA/DIVULGAÇÃO/JC

Há negócios que usam a marca de 10 anos como ponto de partida para um novo momento. É o caso da Roleta Russa, marca de cervejas artesanais criada há 11 anos dentro da Cervejaria Imigração, em Campo Bom, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Nascida da aposta em um estilo que ainda ganhava espaço no Brasil, a empresa construiu sua trajetória em torno das cervejas artesanais lupuladas e, hoje, segundo Otávio Leon Ermel, diretor e fundador da marca, a Roleta Russa está entre as maiores produtoras desse segmento no País.

A criação da marca partiu de uma percepção dos empreendedores sobre o comportamento do mercado internacional. "Sempre fomos apaixonados por cervejas lupuladas. Baseando-se em uma tendência que se consolidou em outros países, como Inglaterra e Estados Unidos, nós sabíamos que chegaria esse momento no nosso País", comenta Otávio.

Desde então, a operação passou por uma expansão que exigiu mudanças dentro da própria empresa. A fábrica, que começou com 500 m², cresceu ao longo dos anos, acompanhando a evolução comercial da marca. Segundo o empreendedor, atualmente os produtos chegam a praticamente todos os estados brasileiros, além de trabalhos pontuais no mercado asiático.

Crescimento e desafios do mercado

A ampliação da produção e da distribuição exigiu investimentos em processos de controle, além de treinamento e qualificação das equipes. Para Otávio, quanto maior a operação, maior também é o impacto de eventuais erros. "Acredito que o desafio acaba sendo uma sequência: crescer comercialmente, crescer industrialmente, treinar e qualificar as equipes. Sempre com o foco de entregarmos produtos de qualidade, pois quanto mais cresce, mais precisa investir em controles, pois errar pode custar caro quando se é maior", identifica.

A distribuição nacional também adicionou complexidade à operação. Além dos custos logísticos, a empresa precisa lidar com regras tributárias diferentes entre os estados. O varejo, por sua vez, tornou-se um dos principais canais da marca. "Representa grande parte do faturamento, pois após a pandemia este mercado cresceu muito, como consequência do hábito das pessoas consumirem em casa", explica.

Com a primeira década concluída, a preocupação agora é acompanhar a mudança nos hábitos de consumo sem abandonar a característica que deu origem ao negócio. A empresa passou a desenvolver versões que atendem a públicos e ocasiões diferentes, como cervejas lupuladas sem álcool, sem glúten e com zero carboidratos e zero açúcar.

A diversificação também chegou a outras categorias. Recentemente, a marca começou a desenvolver drinks em versões de combos com whisky, vodka e gin. A estratégia é ampliar as possibilidades de consumo e acompanhar novas tendências, mantendo a essência de produtos.

A tecnologia é outra frente de investimento para os próximos anos. "Estamos sempre em busca de tendências e novas tecnologias, recentemente adquirimos um equipamento dinamarquês para a remoção do álcool. Uma tecnologia que retira o álcool do produto pronto preservando o aroma e sabor após a remoção", destaca Otávio.

Para ele, crescer depois dos primeiros 10 anos depende menos de ser fiel a um modelo e mais de entender as mudanças do consumidor. O empreendedor ainda indica ações que podem contribuir com o crescimento contínuo, após a consolidação do negócio. "Tenham uma boa equipe, discutam sobre problemas, soluções e objetivos, o time faz toda a diferença. Invista no seu negócio e entenda as necessidades dos clientes, pois é o consumo gerado por ele que vai determinar a continuidade da sua empresa", aconselha.