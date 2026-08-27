GeraçãoE celebra 11 anos com novo videocast sobre negócios

Empreender nem sempre cabe em um pitch de um minuto. As ideias, os desafios, as escolhas e os aprendizados que existem por trás de um negócio costumam exigir mais tempo — e é justamente esse espaço que o GeraçãoE quer ocupar com o Pitch Stop. Celebrando os 11 anos da plataforma, a estreia do novo videocast está marcada para esta sexta-feira (28).

Com apresentação da editora do caderno, Isadora Jacoby, o programa terá episódios quinzenais e vai abordar temas relacionados a empreendedorismo e negócios em um formato descontraído, mantendo a linguagem que caracteriza o Geração. O Pitch Stop é a nova aposta do JCast, núcleo de videocasts do Jornal do Comércio, e poderá ser acompanhado pelos canais do JC no YouTube e no Spotify.

A proposta do programa parte do próprio conceito de pitch — uma apresentação breve e objetiva de uma ideia, negócio ou projeto —, mas para ir além dele. Em cada episódio, a ideia é explorar aquilo que normalmente fica de fora de uma apresentação rápida: os desafios de quem empreende, os bastidores das decisões e as experiências que ajudam a construir um negócio.

Abrindo espaço para o diálogo entre empreendedores e empreendedoras, o Pitch Stop é um novo meio para amplificar a missão do GeraçãoE em todas as plataformas ao longo de 11 anos: fomentar negócios locais e ser um agente que fortalece a economia gaúcha. "O GeraçãoE nasceu para conversar com quem empreende e, nesses 11 anos, essa conversa foi ganhando novos formatos, acompanhando todas as transformações digitais. O novo videocast é mais uma oportunidade para ampliarmos esse diálogo, reforçando o compromisso do Jornal do Comércio com a economia gaúcha", afirma Giovanni Tumelero, presidente do Jornal do Comércio.

O Pitch Stop irá, quinzenalmente, propor um tema de debate que abordará temas como gestão, estratégias, escolhas de marketing e desafios que são inerentes à rotina de quem empreende. Por meio do bate-papo com os empreendedores convidados, o videocast será uma ponte para tornar o processo de tocar um negócio uma jornada menos solitária.

Parada para grandes ideias

No primeiro episódio, o Pitch Stop parte de uma questão que atravessa diferentes segmentos: quem empreende em uma mesma área é necessariamente um concorrente ou também pode ser um aliado?

Para discutir o assunto, Isadora recebe os empreendedores Guert Schinke, à frente da Baden Torrefação, e Letícia Souza, uma das sócias da Rocambolo Atelier de Doces. Os convidados colocam frente a frente experiências de negócios que atuam em um mercado no qual a construção de comunidade pode ser tão importante quanto a disputa por clientes.

O episódio vai discutir como essas relações funcionam na prática, passando por parcerias que ultrapassam o próprio segmento e pela possibilidade de levar a lógica de colaboração para outros setores da economia.

A conversa também inaugura os quadros fixos do podcast, o Além do Pitch, dedicado justamente ao que não cabe em uma apresentação de um minuto. A ideia é conhecer os empreendedores para além da descrição de seus negócios, colocando em pauta os desafios e aprendizados que fazem parte da trajetória de quem está à frente de uma empresa.

Outra parada do programa será o Stop Empreendedor, uma adaptação da tradicional brincadeira de stop para o universo dos negócios. O quadro vai trazer um lado mais descontraído ao debate, mas sem deixar o empreendedorismo de lado.

O primeiro episódio do Pitch Stop será publicado na sexta-feira (28), às 11h, no YouTube e Spotify do Jornal do Comércio. Depois da estreia, os encontros serão quinzenais, com novos convidados e temas ligados ao universo de quem cria, administra e transforma negócios.