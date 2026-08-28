Sushi na esteira: rede de restaurantes abre terceira unidade em shopping de Porto Alegre

Dois anos após abrir o primeiro restaurante da marca, o Nihon Sushi Kaiten inaugurou a terceira loja da rede. Localizada na praça de alimentação do Shopping Praia de Belas, a operação tem como estrela a esteira de sushis. De acordo com Alfredo Pinto, fundador da rede, diferentemente dos dois primeiros restaurantes, focados na experiência, a nova unidade aposta na alta rotatividade, devido ao fluxo mais intenso de clientes.
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O restaurante no Shopping Praia de Belas conta com duas esteiras, cada uma com cinco metros de comprimento. A pequena loja tem capacidade para receber até 20 pessoas ao redor de uma das esteiras. Além das peças que circulam na engrenagem, o estabelecimento oferece opções de combinados disponíveis no cardápio.
“Além de uma esteira que atende 20 pessoas ao mesmo tempo, nós temos uma esteira que atende toda a praça de alimentação do Praia de Belas. O cliente que não conseguir sentar na esteira pode pegar os seus pratinhos e ir comer na praça”, explica o empreendedor.
Atualmente, além da operação no Shopping Praia de Belas, o Nihon Sushi Kaiten conta com um restaurante no Bourbon Teresópolis, o primeiro da rede, e uma unidade no Bourbon Country, que inclui a experiência de bangalôs reservados com esteiras exclusivas.
O restaurante no Shopping Praia de Belas conta com duas esteiras, cada uma com cinco metros de comprimento. A pequena loja tem capacidade para receber até 20 pessoas ao redor de uma das esteiras. Além das peças que circulam na engrenagem, o estabelecimento oferece opções de combinados disponíveis no cardápio.
“Além de uma esteira que atende 20 pessoas ao mesmo tempo, nós temos uma esteira que atende toda a praça de alimentação do Praia de Belas. O cliente que não conseguir sentar na esteira pode pegar os seus pratinhos e ir comer na praça”, explica o empreendedor.
Atualmente, além da operação no Shopping Praia de Belas, o Nihon Sushi Kaiten conta com um restaurante no Bourbon Teresópolis, o primeiro da rede, e uma unidade no Bourbon Country, que inclui a experiência de bangalôs reservados com esteiras exclusivas.
Endereço e horário de funcionamento
O Nihon Sushi Kaiten está localizado na praça de alimentação, no segundo andar do Shopping Praia De Belas. O local opera das 10h às 22h, e a sequência na esteira parte de R$ 59,90.