Com sushi na esteira e bangalôs particulares, negócio expande para mais um shopping de Porto Alegre

Nihon Sushi Kaiten mas a inauguração oficial ocorre nesta sexta-feira (8). Dando mais um passo no caminho da expansão da marca, oabriu as portas no Bourbon Shopping Country, na Zona Norte de Porto Alegre. A operação de sushi iniciou no dia 22 de abril no formato soft open,

Shopping Praia de Belas Comandado pelo empreendedor Alfredo Pinto, fundador da marca, o novo restaurante conta com dois novos sócios, Paulo e Bruna Moraes. A esteira de sushi segue sendo a protagonista do Nihon, que pretende abrir em julho mais um restaurante, agora localizado no

"É muito gratificante a forma com que o público do Bourbon Country nos recebeu. Desde o primeiro dia, os espaços reservados para a experiência na esteira estão lotados”, comenta Alfredo. Diferentemente da primeira operação localizada no Bourbon Shopping Teresópolis, na Zona Sul, o novo Nihon conta com três formatos: o self service na esteira, os bangalôs reservados com esteiras exclusivas e o salão com um cardápio que oferece cerca de 25 opções entre combinados e pratos à la carte .

“A esteira é o xodó dos clientes. O grande diferencial dela é o imediatismo, onde o cliente senta e já começa a se servir”, destaca Paulo. Uma das grandes novidades do novo espaço são os bangalôs particulares, com uma esteira dedicada só a esses espaços reservados. São três bangalôs, um ao lado do outro, comportando até quatro pessoas cada um. O espaço mais intimista com luzes baixas é separado do salão principal por portas dobráveis, e os clientes só são interrompidos caso os mesmos acionem o chama garçom.

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São 22 lugares dedicados à esteira geral, além dos 50 lugares disponíveis no salão. O valor do buffet na esteira segue o mesmo valor do primeiro restaurante, R$ 149,90 por pessoa e para crianças até 12 anos, R$ 59,90. “As crianças e adolescentes, além do público feminino, são muito fortes aqui. Eles se divertem e adoram”, conta Alfredo. Por noite, mais de 1 mil peças são consumidas a partir das esteiras, sendo o gunkan gorgonzola o preferido entre os clientes. Além disso, o Nihon Sushi Kaiten conta com delivery pelo 99 Food.

Com mais um restaurante prestes a abrir, Alfredo entende que os bons resultados da marca se dão pela qualidade e fidelidade do público, além do foco em produto específico. “Acho que os cardápios que não têm um foco, que querem fazer de tudo um pouco, têm dificuldade de produzir e expandir. Cardápios menos variados são o caminho”, observa Alfredo.

De acordo com os sócios, uma das principais mudanças foi a demanda por vinhos. “Aqui eu vendi mais vinhos nos primeiros dias do que vendi nos últimos dois anos no Teresópolis”, comenta o empreendedor, que elaborou uma carta com rótulos da Serra Gaúcha, chilenos, argentinos e uruguaios.

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Os bangalôs particulares, que comportam quatro pessoas, são a aposta da nova operação JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC

Os sócios já têm planos para o futuro, olhando para novos pontos para expandir a rede. É o primeiro negócio de Paulo no ramo alimentício, mas o empreendedor já tem uma trajetória no setor de tecnologia. “O Alfredo me encorajou, mas é uma primeira experiência muito boa, que superou minhas expectativas”, destaca Paulo.

O Nihon Sushi Kaiten opera todos os dias, das 11h30min às 15h30min para almoço e, das 16h30min às 22h para o jantar. Com exceção dos bangalôs, não há necessidade de reservas prévias.

