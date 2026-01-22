22 Janeiro 2026

Novidade

Restaurante de sushi na esteira abrirá em mais um shopping de Porto Alegre

Após alguns meses do anúncio de expansão do negócio para uma segunda unidade no shopping Bourbon Country, na Zona Norte de Porto Alegre, o Nihon Sushi Kaiten também resolveu apostar na Zona Central da Capital, abrindo uma terceira loja, agora endereçada no Shopping Praia de Belas. O sushi de esteira, comandado pelo empreendedor Alfredo Pinto, opera no formato self-service. Inaugurada em 2024, no Bourbon Teresópolis, a marca aposta na oferta de experiência. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e leia a matéria completa.