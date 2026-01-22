Após alguns meses do anúncio de expansão do negócio para uma segunda unidade no shopping Bourbon Country, na Zona Norte de Porto Alegre, o Nihon Sushi Kaiten também resolveu apostar na Zona Central da Capital, abrindo uma terceira loja, agora endereçada no Shopping Praia de Belas. O sushi de esteira, comandado pelo empreendedor Alfredo Pinto, opera no formato self-service. Inaugurada em 2024, no Bourbon Teresópolis, a marca aposta na oferta de experiência. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e leia a matéria completa.
Novidade
Restaurante de sushi na esteira abrirá em mais um shopping de Porto Alegre
