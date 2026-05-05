Cervejaria de Porto Alegre abrirá unidade na Bahia

Conhecida pela variedade das torneiras de chope em Porto Alegre, a 4Beer (@4beerpoa) dá um passo para consolidar a expansão nacional da marca. A cervejaria abrirá uma unidade a mais de 2 mil quilômetros de distância da Capital, em direção ao Nordeste, na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia.

Segundo o sócio Rafael Diefenthaler, a nova operação será inaugurada no fim do ano e se estabelecerá como um brewpub — modelo de franquia da 4Beer que abrange restaurante e uma pequena fábrica no mesmo local. A decisão foi tomada após a marca calcular os custos de envio, já que um frete refrigerado do Sul para o Nordeste levaria cerca de 10 dias, tornando o modelo tradicional financeiramente inviável.

A loja ficará no bairro Candeias, na Zona Leste de Vitória da Conquista, uma das áreas mais nobres e valorizadas da cidade. A estrutura acomodará até 300 pessoas simultaneamente, compreendendo um salão principal, um andar superior para eventos e um beer garden integrado. O maquinário presente terá capacidade de produção de até 15 mil litros de cerveja por mês, com tanques visíveis ao público.

A chegada à Bahia, no entanto, não estava nos planos imediatos da gestão, que focava na expansão para o eixo Sul-Sudeste. A oportunidade surgiu por acaso: o franqueado, natural do Paraná, mas radicado na Bahia há muitos anos, foi impactado por anúncios online e se identificou com a oportunidade.

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"Ele virá para cá fazer um treinamento in loco conosco, para aprender toda a questão do gerenciamento", explica Rafael, garantindo que o novo espaço terá a mesma cara das sete unidades de Porto Alegre, das quais cinco são franquias.

Em paralelo à operação baiana, a 4Beer mantém prospecção ativa pelo Brasil, tendo negociações avançadas para desembarcar no Paraná e no interior de São Paulo.

Aprendizado em 10 anos

Rafael entende que o modelo de expansão via franquias é considerado o maior acerto da empresa. Tanto que a maioria das lojas seguiu esse caminho, inclusive unidades próprias, como é o caso da 4Beer Menino Deus e Moinhos de Vento, que passaram a ser comandadas por franqueados.

Acelerar a busca por novos territórios também foi um sintoma que Rafael e os demais sócios logo perceberam. Os impactos da enchente de 2024 no Rio Grande do Sul — que paralisaram as operações da fábrica supridora — acentuaram esse sentimento.

Embora a saúde financeira da empresa ainda sinta os reflexos, sem ter conseguido retomar 100% da capacidade de faturamento pré-enchente, o empreendedor conta que o episódio serviu de alerta. "A gente sempre teve a ideia de ter uma expansão para fora do Rio Grande do Sul, mas claro que a questão da enchente ali mostrou para gente que, estando concentrado num só lugar, tu acabas tendo um risco maior", diz Rafael, que atribui esses desafios à lenta recuperação econômica da cidade, ainda em curso.

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Sucesso será comemorado

Para celebrar uma década de história, a 4Beer promove, nos dias 8 e 9 de maio, o festival Ceva Rock, na unidade do 4º Distrito, na avenida Polônia, nº 200, em Porto Alegre. O evento é gratuito e traz em seu line-up nomes como Tonho Crocco Tri, Nacional Kid, Carlinhos Carneiro, Trio Deuzulaivre e Comunidade Nin-Jitsu. A programação ainda terá lançamento especial de cerveja, espaço kids e sessões de flash tattoo.