Evento projeta reunir 20 mil pessoas em Porto Alegre para fomentar o ecossistema do café especial

Nos dias 5, 6 e 7 de junho, Porto Alegre será o ponto de encontro para os amantes do café especial. O Caféstival chega à quarta edição com a projeção de reunir cerca de 20 mil pessoas em um evento que conta com programação gratuita, com expositores do segmento, e palestras e workshops pagos sobre diversos temas do universo do café.

Baden Torrefação Café Porto Farrô Ode Café Vimos uma multidão muito interessada em aprender ", afirma Lucas. O festival foi idealizado por Eurico Albrecht, fundador do Café República, e Guert Schinke, da, e conta com a organização de Lucas Eibs, do, e Gustavo Leão, da. Em 2025, o evento esperava levar 10 mil pessoas ao Centro de Eventos do BarraShoppingSul, número que foi amplamente superado, chegando próximo dos 20 mil visitantes. "O principal ponto positivo que nos surpreendeu e que nos deixou motivados para mais uma edição foi justamente a adesão do público. Não ouvimos críticas em relação ao café especial, que era uma dúvida que a gente tinha de como o grande público reagiria.", afirma Lucas.

A edição de 2026 contará com mais de 40 marcas expositoras ligadas ao universo do café, desde produtores, cafeterias, fornecedores de equipamentos e demais áreas afins da gastronomia. Já a programação de palestras e workshops conta com 40 atividades previstas para acontecer em diferentes espaços. "A gente sempre tenta fazer uma mescla entre profissionais locais e que venham de outros estados. Todos os nomes foram escolhidos a dedo. A gente traz grandes profissionais que vão voltar ao evento, como a Isabela Raposeiras, que é o grande nome do café especial no Brasil. Teremos profissionais que falam sobre o preparo de café, qualidade da água, análise sensorial, degustação, harmonização. Tem uma série de pautas e referências de profissionais conhecidos nessa área", garante o empreendedor à frente do Café Porto Farrô.

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Primeira regional de Aeropress em Porto Alegre

Uma das grandes novidades da quarta edição é a realização da Regional Sul do Campeonato Brasileiro de Aeropress. É a primeira vez que uma das competições mais relevantes do universo do café acontece em Porto Alegre. Ainda, acontecerá a final do Campeonato de Latte Art, em que os baristas produzem desenhos com leite vaporizado, e a final do Campeonato de Espresso. O público que passar pelos três dias de evento também poderá votar no melhor café do festival.

Educação e fomento ao café especial

Segundo Lucas, um dos principais objetivos do Caféstival é fomentar o mercado, fazendo que o público conheça mais sobre a classificação. O café especial não é apenas uma denominação, mas sim uma classificação que distingue grãos que passam por um processo rigoroso de qualidade. O empreendedor afirma que, com a adesão do público na edição de 2025, o evento dá um passo para frente no assunto. "Nosso objetivo é que, a cada ano, a gente vá deixando de falar coisas mais básicas. Ano passado, trouxemos palestras como a história do café, a diferença do tradicional para o especial, a gente quis construir essa linha do tempo com o público. Neste ano, já não vão ter bate-papos tão básicos, e já começamos a falar um pouco mais sobre degustação, análise sensorial. Estamos contando que muita gente veio ano passado e vai vir de novo", projeta o organizador do evento.

Outro diferencial da edição de 2026 é a presença de mais produtores de café, aproximando as cafeterias de quem realmente produz o insumo. " Trazemos os produtores de café para dentro do evento em palestras, mas também em rodada de negócios com torrefações que queiram comprar seus cafés."

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Fortalecer o café especial além dos dias de evento

O objetivo de fomentar a cena local do café especial não se encerra nos três dias de evento. A missão dos empreendedores é que Porto Alegre tenha um mercado cada vez mais forte. Uma das iniciativas pensadas para isso é a Rota das Cafeterias, que incentiva o público a visitar diferentes cafeterias participantes e colecionar figurinhas referentes à cada operação. Neste ano, a Rota das Cafeterias será temática de viagem, simulando um passaporte. O público buscará, em cada cafeteria participante, uma figurinha que completa as páginas do passaporte.

" Cada cafeteria é um destino diferente para viver uma experiência nova. Ano passado eram 30 participantes, esse ano são 39, e aumentou o prazo para percorrer também, que agora é de seis meses. A nossa ideia com a rota é levar conhecimento sobre café especial, mas preparamos essa ação como algo mais interativo, de entretenimento", afirma Lucas. Ao fim dos seis meses, são destacadas as cinco cafeterias mais bem avaliadas pelo público. " Neste ano, teremos também avaliação dos cinco melhores baristas e atendentes. A ideia é envolver os lugares para que eles se engajem nesse movimento e dar para o público avaliar e enaltecer os destaques. No fim, o objetivo é que as pessoas experimentem café de qualidade", afirma Lucas.

Quando acontece o Caféstival

A quarta edição do Caféstival acontece nos dias 5, 6 e 7 de junho, das 11h às 21h, no Multiplan Hall, no BarraShoppingSul, em Porto Alegre. A entrada para a parte da feira é gratuita. Já algumas palestras e workshops exigem ingressos, que estão disponíveis na plataforma Sympla.

Confira a programação:

Sexta-feira (5)



• Palco Principal



- 11h15min às 12h30min - Caféstival recebe: Isabela Raposeiras



- 12h45min às 13h30min - Mulheres no café, com Jéssica Morais, Letícia Bernardo e Clara Borges



- 14h às 17h30min - Apresentações do Campeonato Brasileiro de Aeropress



- 18h às 19h - Bate-papo sobre Latte Art e campeonatos, com Edu, Tiaguinho e Jabz



- 19h15min às 21h - Final do Campeonato de Latte Art



- 21h - Encerramento com DJ Gabe Amaral



• Experiência Caféstival



- 14h às 15h - Filtrados, com Amanda Demétrio e Paula Anele



- 16h30min às 17h30min - Latte Art, com Wesley Oliveira e Jeferson Amaral (Café do Mercado)



• Sala de Aula



- 13h às 17h - Curso de Latte Art, com Eduardo Olímpio e Tiago Rocha



- 16h30min às 18h30min - Qualidade da água, com Dan Stan (LIQDA)



- 19h às 21h - Encontro de alunos, com Sebastian Grau



Sábado (6)



• Palco Principal



- 11h15min às 12h15min - Caféstival recebe: Produtores do Caparaó (ES-MG)



- 12h30min às 13h15min - Produção de café no RS, com Diego Weigelt e Aloísio Perdomini



- 13h45min às 14h30min - O Futuro à Mesa, com Roger Klafke (SEBRAE)



- 15h às 16h - Café e Gastronomia no Mundo Digital, com Sofias Por Aí e Nathan Abritta



- 16h30min às 17h15min - Fontes de renda além da cafeteria, com Sebastian Grau



- 17h45min às 18h30min - Encontro Empreendedor, com Tiago da Charlie



- 19h às 21h - Semifinal e final do Campeonato Brasileiro de Aeropress



- 21h - Encerramento com DJ Gabe Amaral



• Experiência Caféstival



- 11h30min às 12h30min - Bebidas Criativas, com Carlos Eduardo (Flavor House)



- 13h30min às 14h30min - Filtrados, com Clara Borges (Café República)



- 15h às 16h - Latte Art, com Eduardo Olímpio e Tiago Rocha (Naveia)



- 16h30min às 17h30min - Espresso, com Tiago Justo e Junior Oliveira (Baden)



• Sala de Aula



- 9h às 13h - Gestão de Cafeterias, com Isabela Raposeiras



- 14h às 15h30min - Como melhorar o café em casa, com Gustavo Leão



- 16h às 18h - Café, Gastronomia e Confeitaria, com Thalyta Koller



- 16h30min às 20h30min - Curso de Latte Art, com Eduardo Olímpio e Tiago Rocha



- 18h30min às 20h30min - Análise Sensorial, com Lea Saldanha



Domingo (7)



• Palco Principal



- 11h15min às 12h - Caféstival recebe: Mariana Proença e Naty Camoleze



- 12h30min às 13h15min - Café & Empreendedorismo



- 13h45min às 15h - Bate-papo livre com Isabela Raposeiras



- 15h30min às 16h15min - Desafios e oportunidades para 2026, com Sebastian Grau



- 16h45min às 17h30min - Arquitetura aumentando as vendas da cafeteria, com Helena Althaus e Mariana Althaus



- 18h às 18h45min - Bate-papo sobre torra, com Tônia (Coffee Lab)



- 19h15min às 20h30min - Final do Campeonato de Espresso



- 20h30min às 21h - Resultado do Concurso Melhor Café do Caféstival



- 21h - Encerramento geral com DJ Gabe Amaral



• Experiência Caféstival



- 11h30min às 12h30min - Filtrados, com Giancarlo Curti (Abuela)



- 14h às 15h - Espresso, com Will e Thierry (William & Sons)



- 17h às 18h - Latte Art, com Gustavo Leão e Juliano Souza (Doble)



• Sala de Aula



- 11h15 às 12h45 - Como melhorar o café em casa, com Gustavo Leão



- 13h às 15h - Variáveis e Influências da Torra, com Tônia do Coffee Lab



- 15h30 às 17h30 - Workshop de Filtrados, com Amanda Barista



- 18h às 20h30 - Tecnologia e ferramentas aplicadas à cafeteria, com Seb