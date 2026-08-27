LISTA: Confira 11 negócios de gastronomia com a cara de Porto Alegre

Em comemoração aos 11 anos do GeraçãoE , nossa equipe foi a campo no Tecnopuc, onde está a redação do Jornal do Comércio, e perguntou a 11 pessoas: qual é o teu estabelecimento preferido da Capital? Confira as respostas com dicas de bares, restaurantes e cafeterias para conhecer e celebrar o aniversário do GE.

1. Lancheria do Parque

Lancheria do Parque Em frente à Redenção, na Osvaldo Aranha, a— carinhosamente apelidada de Lanchera — é um dos points mais icônicos do Bom Fim, desde 1982. Atravessando gerações: desde os fiéis ao suco na jarra de liquidificador, ao xis coração e até o filé à parmegiana, a casa se tornou uma cooperativa entre os funcionários mais antigos, e é conhecida por um detalhe que virou marca registrada: os pedidos são gritados da mesa até a chapa, sem comanda eletrônica nem QR code.

• Endereço: avenida Osvaldo Aranha, nº 1086, no Bom Fim.

O carinho da equipe com os milhares de clientes que passam por lá todos os dias é o diferencial do negócio LUIZA PRADO/ARQUIVO/JC

2. Panorama Gastronômico

Panorama Gastronômico é um dos buffets clássicos de Porto Alegre. A tradição se destaca justamente por sua variedade, já que possui um cardápio exclusivo para cada dia da semana. Localizado no Campus da Pucrs, oé um dos buffets clássicos de Porto Alegre. A tradição se destaca justamente por sua variedade, já que possui um cardápio exclusivo para cada dia da semana.

• Endereço: prédio 41 da Pucrs, na avenida Ipiranga, nº 6681, no Partenon.

Leonardo Tenedini é um dos novos sócios do clássico bufê que havia fechado as portas durante a pandemia TÂNIA MEINERZ/JC

3. Paralela

Paralela Um lugar acolhedor para que mulheres se sintam em casa e, de quebra, experimentem drinks autorais inspirados em grandes figuras femininas da história. Esse é o norte do, bar na Cidade Baixa. A casa aposta em karaokê, jogos de mesa e sinuca.

• Endereço: rua Lopo Gonçalves, nº 66, na Cidade Baixa.

O Paralela chamou atenção do público pelos drinks inspirados em mulheres históricas LUIZA PRADO/JC

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4. Tapas y Besos

Tapas y Besos Desde 2024 na Capital, ocombina gastronomia e coquetelaria em um ambiente que pretende ser um pedaço da Espanha às margens do Guaíba, no Cais Embarcadero. Com rooftop e DJs como atração, o bar oferece vista privilegiada para quem quer apreciar o pôr do sol na beira do rio.

• Endereço: avenida Mauá, nº 1050, armazém a1, no Centro Histórico.

O Tapas y Besos promete ser "um pedaço da Espanha" às margens do Guaíba Vini Dalla Rosa/Reprodução/JC

5. Ovo Gastronomia

Ovo Gastronomia No bairro Três Figueiras, oreúne bufê de comida caseira e rodízio de pizza. A operação conta com mais de 50 sabores de pizzas e tem como estrela a feijoada aos fins de semana.

• Endereço: rua Desembargador Espiridião de Lima Medeiros, nº 389, no bairro Três Figueiras.

O Ovo Gastronomia fica na rua Desembargador Espiridião de Lima Medeiros, nº 389 LUIZA PRADO/JC

6. Boteco Cambucá

Boteco Cambucá Na Cidade Baixa, oresgata os sabores típicos brasileiros com foco em cachaças artesanais. O espaço também aposta em shows de artistas locais, com destaque para o samba e o MPB.

• Endereço: rua José do Patrocínio, nº 1254, na Cidade Baixa.

O Boteco Cambucá fica na Cidade Baixa EVANDRO OLIVEIRA/JC

7. Oak’s Burritos y Bowls

Oak’s Burritos y Bowls Fundada em 2010, a rede de franquias de comida mexicanatem como carro-chefe os burritos. Apesar da inspiração mexicana, o cardápio é pensado sob medida para o paladar brasileiro, fugindo do rótulo de fast food, com foco em ingredientes menos processados.

• Endereço: Oak’s Zona Sul (rua Dr. Armando Barbedo, nº 256, loja 02), Oak’s Viva Open Mall (rua Dr. Nilo Peçanha, nº 3228) e Oak’s Bom Fim (rua Vasco da Gama, nº 153).

A marca possui três unidades em Porto Alegre Dani Barcellos/Arquivo/JC

8. Tudo Pelo Social

Falou em à la minuta, o Tudo Pelo Social é referência. Na Cidade Baixa desde 1988, o restaurante virou sinônimo de memória porto-alegrense pela combinação simples de comida farta, preço popular e fila garantida na porta.

• Endereço: rua João Alfredo, nº 448, na Cidade Baixa.

Conhecido pela à la minuta, o Tudo Pelo Social figura desde 1988 na Capital Eduardo Rocha/Reprodução/JC

9. Hard Rock Café

Culinária americana, rock e artigos colecionáveis dentro do Pontal Shopping: assim é o Hard Rock Cafe Porto Alegre. O espaço com mais de 1 mil m², reúne um acervo de itens musicais do mundo todo, como roupas usadas por estrelas do rock, álbuns raros, objetos de cena de shows e outras raridades.

• Endereço: Pontal Shopping, na avenida Padre Cacique, nº 2893.

O empreendimento fica no Pontal Shopping IAGO MINISTÉRIO/DIVULGAÇÃO/JC

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10. Agridoce Café

O Agridoce Café funciona em uma casa dos anos 1920, e é conhecido pela decoração surrealista e vintage. Com biblioteca coletiva para os clientes, o local apresenta um menu com confeitaria própria e brunch com mais de 30 opções entre doces e salgados.

• Endereço: rua Sarmento Leite, nº 1024, na Cidade Baixa.

O café possui uma biblioteca coletiva CLAITON DORNELLES/ARQUIVO/JC

11. Fashion Bar

Na Orla de Ipanema, o Fashion Bar (@fashionbaripanema) é um boteco clássico: tem mesa de sinuca como um dos grandes atrativos e o cardápio passa por lanches como xis, pizzas, petiscos, pastel e dogs, sempre acompanhados de drinks.

• Endereço: avenida Guaíba, nº 958, em Ipanema.