LISTA: Confira 11 negócios de gastronomia com a cara de Porto Alegre

Em comemoração aos 11 anos do GeraçãoE, nossa equipe foi a campo no Tecnopuc, onde está a redação do Jornal do Comércio, e perguntou a 11 pessoas: qual é o teu estabelecimento preferido da Capital? Confira as respostas com dicas de bares, restaurantes e cafeterias para conhecer e celebrar o aniversário do GE.
1. Lancheria do Parque
Em frente à Redenção, na Osvaldo Aranha, a Lancheria do Parque — carinhosamente apelidada de Lanchera — é um dos points mais icônicos do Bom Fim, desde 1982. Atravessando gerações: desde os fiéis ao suco na jarra de liquidificador, ao xis coração e até o filé à parmegiana, a casa se tornou uma cooperativa entre os funcionários mais antigos, e é conhecida por um detalhe que virou marca registrada: os pedidos são gritados da mesa até a chapa, sem comanda eletrônica nem QR code.
• Endereço: avenida Osvaldo Aranha, nº 1086, no Bom Fim.
O carinho da equipe com os milhares de clientes que passam por lá todos os dias é o diferencial do negócio LUIZA PRADO/ARQUIVO/JC
2. Panorama Gastronômico
Localizado no Campus da Pucrs, o Panorama Gastronômico é um dos buffets clássicos de Porto Alegre. A tradição se destaca justamente por sua variedade, já que possui um cardápio exclusivo para cada dia da semana.
• Endereço: prédio 41 da Pucrs, na avenida Ipiranga, nº 6681, no Partenon.
Leonardo Tenedini é um dos novos sócios do clássico bufê que havia fechado as portas durante a pandemia TÂNIA MEINERZ/JC
3. Paralela
Um lugar acolhedor para que mulheres se sintam em casa e, de quebra, experimentem drinks autorais inspirados em grandes figuras femininas da história. Esse é o norte do Paralela, bar na Cidade Baixa. A casa aposta em karaokê, jogos de mesa e sinuca.
• Endereço: rua Lopo Gonçalves, nº 66, na Cidade Baixa.
O Paralela chamou atenção do público pelos drinks inspirados em mulheres históricas LUIZA PRADO/JC
4. Tapas y Besos
Desde 2024 na Capital, o Tapas y Besos combina gastronomia e coquetelaria em um ambiente que pretende ser um pedaço da Espanha às margens do Guaíba, no Cais Embarcadero. Com rooftop e DJs como atração, o bar oferece vista privilegiada para quem quer apreciar o pôr do sol na beira do rio.
• Endereço: avenida Mauá, nº 1050, armazém a1, no Centro Histórico.
O Tapas y Besos promete ser "um pedaço da Espanha" às margens do Guaíba Vini Dalla Rosa/Reprodução/JC
5. Ovo Gastronomia
No bairro Três Figueiras, o Ovo Gastronomia reúne bufê de comida caseira e rodízio de pizza. A operação conta com mais de 50 sabores de pizzas e tem como estrela a feijoada aos fins de semana.
• Endereço: rua Desembargador Espiridião de Lima Medeiros, nº 389, no bairro Três Figueiras.
O Ovo Gastronomia fica na rua Desembargador Espiridião de Lima Medeiros, nº 389 LUIZA PRADO/JC
6. Boteco Cambucá
Na Cidade Baixa, o Boteco Cambucá resgata os sabores típicos brasileiros com foco em cachaças artesanais. O espaço também aposta em shows de artistas locais, com destaque para o samba e o MPB.
• Endereço: rua José do Patrocínio, nº 1254, na Cidade Baixa.
O Boteco Cambucá fica na Cidade Baixa EVANDRO OLIVEIRA/JC
7. Oak’s Burritos y Bowls
Fundada em 2010, a rede de franquias de comida mexicana Oak’s Burritos y Bowls tem como carro-chefe os burritos. Apesar da inspiração mexicana, o cardápio é pensado sob medida para o paladar brasileiro, fugindo do rótulo de fast food, com foco em ingredientes menos processados.
• Endereço: Oak’s Zona Sul (rua Dr. Armando Barbedo, nº 256, loja 02), Oak’s Viva Open Mall (rua Dr. Nilo Peçanha, nº 3228) e Oak’s Bom Fim (rua Vasco da Gama, nº 153).
A marca possui três unidades em Porto Alegre Dani Barcellos/Arquivo/JC
8. Tudo Pelo Social
Falou em à la minuta, o Tudo Pelo Social é referência. Na Cidade Baixa desde 1988, o restaurante virou sinônimo de memória porto-alegrense pela combinação simples de comida farta, preço popular e fila garantida na porta.
• Endereço: rua João Alfredo, nº 448, na Cidade Baixa.
Conhecido pela à la minuta, o Tudo Pelo Social figura desde 1988 na Capital Eduardo Rocha/Reprodução/JC
9. Hard Rock Café
Culinária americana, rock e artigos colecionáveis dentro do Pontal Shopping: assim é o Hard Rock Cafe Porto Alegre. O espaço com mais de 1 mil m², reúne um acervo de itens musicais do mundo todo, como roupas usadas por estrelas do rock, álbuns raros, objetos de cena de shows e outras raridades.
• Endereço: Pontal Shopping, na avenida Padre Cacique, nº 2893.
O empreendimento fica no Pontal Shopping IAGO MINISTÉRIO/DIVULGAÇÃO/JC
10. Agridoce Café
O Agridoce Café funciona em uma casa dos anos 1920, e é conhecido pela decoração surrealista e vintage. Com biblioteca coletiva para os clientes, o local apresenta um menu com confeitaria própria e brunch com mais de 30 opções entre doces e salgados.
• Endereço: rua Sarmento Leite, nº 1024, na Cidade Baixa.
O café possui uma biblioteca coletiva CLAITON DORNELLES/ARQUIVO/JC
11. Fashion Bar
Na Orla de Ipanema, o Fashion Bar (@fashionbaripanema) é um boteco clássico: tem mesa de sinuca como um dos grandes atrativos e o cardápio passa por lanches como xis, pizzas, petiscos, pastel e dogs, sempre acompanhados de drinks.
• Endereço: avenida Guaíba, nº 958, em Ipanema.
Na Zona Sul, o Fashion Bar fica em frente a Orla de Ipanema Fashion Bar/Reprodução/JC